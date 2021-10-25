Son dakika: Sergen Yalçın ve Fatih Terim’in 11’leri nasıl olacak? 10 maddede Beşiktaş-Galatasaray derbisi

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki zorlu derbide iki takımın hedefi de 3 puan. Fenerbahçe'nin yenildiği haftada kazanan takım sarı-lacivertli ekibi geçecek ve zirvedeki Trabzonspor'la puan farkının açılmasını engellemiş olacak. Kaybeden taraf ise şampiyonluk yarışında yara alacak. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir tablo çizen siyah-beyazlılar kazanarak morak bulmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray ise ligde ve Avrupa'da yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Sabah Gazetesi'nin deneyimli muhabirleri Ogün Şahinoğlu ile Mehmet Özcan, derbi öncesi son bilgileri aktardı. İşte tüm detaylar...