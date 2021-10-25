Son dakika: Sergen Yalçın ve Fatih Terim’in 11’leri nasıl olacak? 10 maddede Beşiktaş-Galatasaray derbisi

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki zorlu derbide iki takımın hedefi de 3 puan. Fenerbahçe'nin yenildiği haftada kazanan takım sarı-lacivertli ekibi geçecek ve zirvedeki Trabzonspor'la puan farkının açılmasını engellemiş olacak. Kaybeden taraf ise şampiyonluk yarışında yara alacak. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir tablo çizen siyah-beyazlılar kazanarak morak bulmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray ise ligde ve Avrupa'da yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Sabah Gazetesi'nin deneyimli muhabirleri Ogün Şahinoğlu ile Mehmet Özcan, derbi öncesi son bilgileri aktardı. İşte tüm detaylar...
Ogün ŞAHİNOĞLU - ÜMRANİYE
1-) Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi takımı ilk olarak mental açıdan ayağa kaldırdı, üst üste gelen kötü sonuçları unutturdu.
2-) Sakatlıklardan bu sezon çok sıkıntı çeken Beşiktaş'ta antrenmanlar hafif tempoda gerçekleştirildi. Takımın çalışma metoduna dikkat edilirken, yeni haftada herhangi bir sakatlık problemiyle karşılaşılmadı.
3-) Derbi öncesi performans olarak düşüşte olan isimlerle ilgili değişiklik kararı alan Sergen Yalçın, faturayı savunma hattından Welinton ve N'Sakala'ya kesti.
4-) Hafta boyunca merak edilen 3 yerli kim olacak sorusu ise Necip ile son buldu. Yalçın'ın sahaya süreceği 11'de Ersin, Necip ve Umut Meraş yer alacak.
6-) Rakibinin dengeli orta sahasını Alex-Pjanic-Josef üçlüsü ile bozmak isteyen Beşiktaş, hızlı hücumlar ve savunma arkasına atılacak toplarla sonuç arayacak.
7-) Alex belirsizliği, Sambacı'nın idman performansıyla son buldu. Maça ilk 11'de başlayacak olan Alex'ten, Pjanic'e daha yakın olması istendi.
8-) Son haftalarda bitiricilik sıkıntısı yaşayan Batshuayi, hafta boyunca hırsı ile kendini gösterdi. Derbide teknik heyetin en güvendiği isimlerden.
9-) Derbide Ghezzal'a büyük iş düşecek. Rakip analizi yapan antrenörler, Cezayirli oyuncuya Galatasaray'ın sol beki Aanholt'un savunmada yaptığı hatalar tek tek anlatıldı.
10-) Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, hafta boyunca tesislerde takıma destek oldu. Futbolcuların aileleri ve çocukları da sık sık tesislere gelerek yanlarında yer aldı, moral ve motivasyon kazandırıldı.
Mehmet ÖZCAN - FLORYA
1-) Fatih Terim, Beşiktaş'ı perşembe akşamı düşünmeye başladı ve as oyuncuları Kerem ile Morutan'ı Lokomotiv Moskova maçında yedek soyundurarak derbiye sakladı.
2-) Rusya'dan cuma sabahı dönen sarı-kırmızılı takıma bir gün izin verildi ve Florya'da derbi hazırlıkları cumartesi sabahı başladı.
3-) Büyük maçlar öncesi tesiste klasikleşen barbekü partisi verildi ve oyuncuların moral motivasyonu üst seviyeye çekildi.
4-) Rusya'ya götürülmeyen Sacha Boey'in son kontrollerinde sol üst adalesinde zorlanma tespit edildi ve Fransız sağ bekin bugünkü derbide riske edilmemesine karar verildi.
5-) Galatasaray'ın Beşiktaş 11'i net! Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt görev yapacak. Üçlü orta sahada Taylan'ı Berkan ve Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki Mohamed'e Morutan ve Kerem destek verecek.
6-) Babel, Diagne ve Halil Dervişoğlu joker olarak kulübede bekleyecek.
7-) Kart konusunda oyuncularını uyaran Terim, geçen sezon Vodafone Park'ta 10 kişi kalıp kaybettikleri maçı hatırlattı.
8-) Pjanic, Ghezzal ve Teixeira gibi teknik oyunculara sahip Beşiktaş'a karşı Avrupa Ligi'nde 3 maçta gol yemeyen savunma kurgusu bozulmayacak.
9-) Taylan-Berkan-Cicaldau'dan oluşan üçlü orta saha rakibi durdurmaya çalışacak, Morutan ve Kerem'le geçiş hücumları kovalanacak.
10-) Derbiye yönelik son idman Aslantepe'de taraftara açık olarak gerçekleşti ve tribündeki coşku sayesinde Fatih Terim'in oyuncularını ekstra motive etmesine gerek kalmadı.