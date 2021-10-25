Son dakika: Thierry Henry'den Pochettino'ya eleştiri! "Messi'yi yanlış oynatıyor..."

"ŞU ANDA TAKIM MBAPPE'YE AİT"

Sözlerini sürdüren Henry, "Messi fazla konuşmuyor. Bunu topla yapıyor. Şu anda takım Mbappe'ye ait. PSG'yi parlatan o. Top daha çok Mbappe'yi arıyor ve birden fazla 'top sürücü' varsa takım uyum içinde oynayamaz. Bu takımda çok fazla fark var. Aynı tempoda oynamıyorlar." diye konuştu.