Son dakika: Thierry Henry'den Pochettino'ya eleştiri! "Messi'yi yanlış oynatıyor..."

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın yaklaşık son 35 dakikasını 10 kişi oynayan PSG'nin etkisiz futbolu dikkat çekerken Fransız efsane Thierry Henry'den Mauricio Pochettino'ya Messi eleştirisi geldi.
PSG, Marsilya deplasmanında istediğini bulamazken Hakimi'nin gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Buna rağmen Mauricio Pochettino'nun ekibi, Fransa Ligue 1'de 28 puanla liderliğini sürdürdü.
HENRY'DEN POCHETTINO'YA MESSI ELEŞTİRİSİ!
Karşılaşma sonrası Messi'nin Barcelona'dan takım arkadaşı Thierry Henry, PSG Teknik Direktörü Maurico Pochettino'nun Messi'yi yanlış bölgede oynattığını savundu.
Amazon Prime'a konuşan Thierry Henry, "Messi izole ve topa çok fazla dokunmuyor. Messi'nin üzgün olduğunu söyleyemem ama pozisyonunun izole olduğunu görüyorum."
"MESSI MERKEZDE OYNAMALI, SAĞDA FARK YARATMIYOR"
"Onu merkezde tercih ederim ve sağdan bir fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Kötü bir zaman geçiriyor ve ritmi bulabildiği merkez. Messi, Mbappe ve Neymar'ın birlikte oynayabilmeleri için bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA TAKIM MBAPPE'YE AİT"
Sözlerini sürdüren Henry, "Messi fazla konuşmuyor. Bunu topla yapıyor. Şu anda takım Mbappe'ye ait. PSG'yi parlatan o. Top daha çok Mbappe'yi arıyor ve birden fazla 'top sürücü' varsa takım uyum içinde oynayamaz. Bu takımda çok fazla fark var. Aynı tempoda oynamıyorlar." diye konuştu.
MARSİLYA TARAFTARI MESSİ'Yİ DURDURMAYA ÇALIŞTI
Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken sahaya giren bir Marsilya taraftarı, uzun bir depar atarak o sırada top ayağında olan Lionel Messi'ye koştu.
Fransız taraftar, PSG'nin atağını keserek Messi'ye ulaşmaya çalışsa da yine güvenlik görevlileri taraftarı yakalamayı başardı.