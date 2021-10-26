Larin'in ilk golünde asist yapan Umut maç sonrası, "Beşiktaş formasıyla bu statta oynadığım için çok mutluyum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Taraftar ile bütünleştik. Hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan kötü gözüken bir gidişatımız vardı. Biz hiçbir zaman hedeften kopmayacağız. Önümüzdeki maçları da kazanıp şampiyonluğa ulaşacağız inşallah" diye konuştu.