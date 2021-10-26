Derbide yediği golle eleştirilse de 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısına engel olan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, gecenin kahramanıydı.
Galibiyetin mimarlarından biri olan başarılı eldiveni maçın bitiş düdüğüyle birlikte hem tribünler hem de takım arkadaşları bağrına bastı.
Dolmabahçe, 'Ersin' tezahüratlarıyla inlerken siyah-beyazlı oyuncular da 20 yaşındaki kaleciye koşup sevinç yumağı oluşturdular.
Karşılaşmanın ardından takımın önünde yer alıp taraftarlara üçlü de çektiren Ersin'in mutluluğu yüzünden okunuyordu.
"A MİLLİ TAKIM'I BEKLİYORUM"
Ersin maç sonrası çok mutlu olduğunu belirterek, "Derbi galibiyetleri her zaman özeldir, bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz. Mohamed'in penaltılarını izlemiştim. Son ana kadar bekleyip kurtardım. O anda sanki tribünler yıkılacakmış gibi bir sevinç oldu" diye konuştu.
Beşiktaşlı kaleci, A Milli Takım ile ilgili soruya ise, "İnşallah, ben de Milli Takım'ı bekliyorum. A Milli Takım'dan davet geldiğinde elimden geleni yaparım. Şu an Ümit Milli Takım'da oynuyorum, orada da iyi bir jenerasyonumuz var. Daha yaşım 20, zamanla olur" yanıtını verdi.
3. KEZ PENALTI KURTARDI
Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de geçen sezon Kasımpaşa maçında penaltı kurtarırken, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK mücadelesinde de penaltıya engel olmuştu. Ersin, Beşiktaş kariyerinde 3. kez penaltı kurtardı.
DOLMABAHÇE'DE SERİ BOZULMADI
Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (5G-1B) dün de seriyi sürdürdü. Ocak 2015'ten bu yana sarı-kırmızılı ekipten iç saha mağlubiyeti almayan Siyah-beyazlılar dün de sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın lig tarihinde Galatasaray'a karşı yakaladığı daha uzun tek iç saha yenilmezlik serisi, 1997-2004 arasındaki 9 maçlık süreçti (3G-6B). Beşiktaş'a konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Galatasaray dün yenildi ancak golünü attı.
UMUT MERAŞ: ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Beşiktaş'ın sezon başında Fransız ekibi Le Havre'den transfer ettiği Umut Meraş dün yeni takımıyla ilkleri yaşadı. Rıdvan Yılmaz'dan formayı kapan 25 yaşındaki sol bek, Vodafone Park'ta ilk kez 11'de sahaya çıkarken, bir Süper Lig maçında da ilk kez başlangıçta yer aldı.
Larin'in ilk golünde asist yapan Umut maç sonrası, "Beşiktaş formasıyla bu statta oynadığım için çok mutluyum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Taraftar ile bütünleştik. Hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan kötü gözüken bir gidişatımız vardı. Biz hiçbir zaman hedeften kopmayacağız. Önümüzdeki maçları da kazanıp şampiyonluğa ulaşacağız inşallah" diye konuştu.
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Isınmaya "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıkan Beşiktaşlı futbolcular, meme kanseri farkındalığı yaratmak için de armanın üstüne pembe kurdele taktı.
TRİBÜNDE BÜYÜK COŞKU
Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maçta takımlarına büyük destek verdi. Siyah-beyazlılar, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadın izin verilen yüzde 50'lik bölümünü doldurdu.