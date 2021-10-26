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Giriş Tarihi: 26.10.2021 23:10 Son Güncelleme: 26.10.2021 23:14

Binance TR çöktü mü, uygulama neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? Biance uygulaması ağ hatası nedir, uygulama çöktü mü?

Binance TR çöktü mü, uygulama neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? Biance uygulaması ağ hatası nedir, uygulama çöktü mü?

Binance çöktü mü sorusu uygulamanın binlerce kullanıcısı tarafından araştırma konusu haline geldi. Bazı hesap sahipleri uygulamanın açılmaması nedeniyle konuyla alakalı detayları araştırıyor. Bu noktada “Binance çöktü mü, uygulama neden açılmıyor, giriş yapılmıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Binance uygulamasında "ağ hatası" nedir, çöktü mü, neden açılmıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

Binance sistemi kullanıcıları sisteme giriş yaparken karşılaştıkları sorun sonrası ardından "Binance çöktü mü, neden giriş yapılmıyor ve açılmıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hesap sahipleri dönem dönem uygulamalarda bu hatalarla karşılaşabiliyor. Kısa süre önce kripto para piyasasına damga vuran dolandırıcılık olayları sonrası konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Binance çöktü mü, neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? İşte Binance TR uygulamasında yaşanan sorunla ilgili son dakika ayrıntıları...

Her uygulamada olduğu gibi kripto para borsaları uygulamalarında da bezen kullanıcılar sorun yaşayabiliyor. Konuyla ilgili uygulamadan son olarak şöyle bir açıklama gelmişti;

Değerli Binance Kullanıcıları,

Binance, 27/10/2021 günü saat 10.00'da (TSİ) aşağıda belirtilen ağlar için cüzdan bakımı gerçekleştirecektir. Bu bakım, yaklaşık 3 saat sürecektir.
Lütfen dikkate alınız:

İlgili ağlardaki çekimler 27/10/2021 günü saat 09.55'te (TSİ) askıya alınacaktır.
Bakım tamamlandıktan sonra çekim işlemleri tekrar açılacaktır. Bunun için başka bir duyuru yapılmayacaktır.

İlgili Ağlar:
Ambrosus Network (AMB)
AVAX C-Chain Network (AVAXC)
Binance Chain (BNB)
Binance Smart Chain (BSC)
CELO Network (CELO)
Chiliz Chain (CHZ)
Cortex Network (CTXC)
Ethereum Classic Network (ETC)
Ethereum Network (ETH)
Fetch.AI Network (FET)
Fantom Network (FTM)
GoChain Network (GO)
Klaytn Network (KLAY)
Polygon Network (MATIC)
POA Network (POA)
Ronin Network (RON)
Theta Network (THETA)
TomoChain Network (TOMO)
Tron Network (TRX)
VeChain Network (VET)
Wanchain Network (WAN)
WAX Network (WAX)
Walton Network (WTC)
Risk uyarısı: Kripto para alım satımı yüksek piyasa riski içerir. Lütfen dikkatlice işlem yapın. Binance, alım satımdan kaynaklanan kayıplarınızdan sorumlu olmayacaktır.

Desteğiniz için teşekkürler!
Binance Ekibi
26/10/2021

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Binance TR çöktü mü, uygulama neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? Biance uygulaması ağ hatası nedir, uygulama çöktü mü?
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