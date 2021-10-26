Binance TR çöktü mü, uygulama neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? Biance uygulaması ağ hatası nedir, uygulama çöktü mü?

Her uygulamada olduğu gibi kripto para borsaları uygulamalarında da bezen kullanıcılar sorun yaşayabiliyor. Konuyla ilgili uygulamadan son olarak şöyle bir açıklama gelmişti;

Değerli Binance Kullanıcıları,

Binance, 27/10/2021 günü saat 10.00'da (TSİ) aşağıda belirtilen ağlar için cüzdan bakımı gerçekleştirecektir. Bu bakım, yaklaşık 3 saat sürecektir.

Lütfen dikkate alınız:

İlgili ağlardaki çekimler 27/10/2021 günü saat 09.55'te (TSİ) askıya alınacaktır.

Bakım tamamlandıktan sonra çekim işlemleri tekrar açılacaktır. Bunun için başka bir duyuru yapılmayacaktır.



İlgili Ağlar:

Ambrosus Network (AMB)

AVAX C-Chain Network (AVAXC)

Binance Chain (BNB)

Binance Smart Chain (BSC)

CELO Network (CELO)

Chiliz Chain (CHZ)

Cortex Network (CTXC)

Ethereum Classic Network (ETC)

Ethereum Network (ETH)

Fetch.AI Network (FET)

Fantom Network (FTM)

GoChain Network (GO)

Klaytn Network (KLAY)

Polygon Network (MATIC)

POA Network (POA)

Ronin Network (RON)

Theta Network (THETA)

TomoChain Network (TOMO)

Tron Network (TRX)

VeChain Network (VET)

Wanchain Network (WAN)

WAX Network (WAX)

Walton Network (WTC)

Risk uyarısı: Kripto para alım satımı yüksek piyasa riski içerir. Lütfen dikkatlice işlem yapın. Binance, alım satımdan kaynaklanan kayıplarınızdan sorumlu olmayacaktır.

Desteğiniz için teşekkürler!

Binance Ekibi

26/10/2021