Galatasaray lider Trabzonspor’un 7 puan gerisinde

TERİM, MOSTAFA'YA KIZGIN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e kızgın olduğu öğrenildi. Terim'in takımın penaltıcısı Cicaldau olmasına rağmen Mostafa'nın ısrarla penaltıyı atmak istemesi tecrübeli antrenörü bir hayli kızdırdı.





MUSLERA SORGULANIYOR

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, özellikle yediği ilk golde bir hayli tepki çekti. Bu sezon başında ciddi hatalar yaptıktan sonra toparlanma sürecine giren Muslera, geçen haftalarda eski günlerinden pasajlar sunmuştu ancak derbide yediği golle tepki oklarını yeniden üzerine çekti.