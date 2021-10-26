Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde
Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:06

Galatasaray lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde

DHA
Galatasaray lider Trabzonspor’un 7 puan gerisinde

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ezeli rakibine 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, zirve yarışında yara aldı. Aslan, 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılar, ezeli rakibine 2-1 mağlup oldu.

Ligde Göztepe, Çaykur Rizespor, Konyaspor galibiyetleri seri yakalayan, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de geçen hafta Lokomotiv Moskova'yı deviren Galatasaray, Vodafone Park'a moralli gelmesine rağmen maça tutuk başladı.

Kritik mücadelede öne de geçen sarı kırmızılılar sonrasında Larin'in gollerine engel olamadı. Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in ayağından da penaltıdan yararlanamayınca deplasmandan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılılar zirve yolunda yara alırken, lider Trabzonspor ile arasındaki fark 7'ye çıktı.

TERİM, MOSTAFA'YA KIZGIN
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e kızgın olduğu öğrenildi. Terim'in takımın penaltıcısı Cicaldau olmasına rağmen Mostafa'nın ısrarla penaltıyı atmak istemesi tecrübeli antrenörü bir hayli kızdırdı.



MUSLERA SORGULANIYOR
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, özellikle yediği ilk golde bir hayli tepki çekti. Bu sezon başında ciddi hatalar yaptıktan sonra toparlanma sürecine giren Muslera, geçen haftalarda eski günlerinden pasajlar sunmuştu ancak derbide yediği golle tepki oklarını yeniden üzerine çekti.

YÖNETİMDEN TEPKİ BEKLENİYOR
Derbide hakem kararları da oldukça tartışıldı. Galatasaraylı taraftarlar, yönetimden hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapmalarını beklerken sarı kırmızılı yönetiminin de bu fikirde olduğu öğrenildi.



HEDEF ZİRVE
Galatasaray, derbi mağlubiyetini geride bırakıp yeniden moral kazanmak istiyor. Önümüzdeki hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak sarı-kırmızılılar, saha içerisindeki eksiklikleri gidermeye çalışacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Derbi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın dua etsin, Fatih Terim..."
Son dakika haberler: Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!
3 milyon euro teklif edilmiş! Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?
'Büyükelçi bildirisi' sınavının kaybedeni de onlar oldu!
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!
Son dakika: Penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı
Son dakika haberi: Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?
Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı krizi! Fatih Terim'den dikkat çeken yorum... "Penaltıcıyı o da biliyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA