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Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:03 Son Güncelleme: 26.10.2021 13:04

Maradona Kupası'nda Barcelona ile Boca Juniors karşılaşacak

AA
Maradona Kupası’nda Barcelona ile Boca Juniors karşılaşacak

Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın anısına Maradona Kupası ismiyle düzenlenecek organizasyonda Barcelona ile Boca Juniors karşı karşıya gelecek. Müsabaka 14 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 25 bin seyirci kapasiteli Mrsool Park Stadı'nda oynanacak.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın anısına ismiyle düzenlenecek organizasyonda, eskiden formasını giydiği takımlar Barcelona ile Boca Juniors karşı karşıya gelecek.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamaya göre, geçen yıl hayatını kaybeden Arjantinli futbolcuyu onurlandırmak adına "Maradona Kupası" adıyla yapılacak özel maç, 14 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 25 bin seyirci kapasiteli Mrsool Park Stadı'nda oynanacak.

Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ta 1981-1982 sezonu ile 1995-1997 yılları arasında forma giyen Maradona, bu süreçte Metropolitano şampiyonluğunun yanı sıra takımının Libertadores Kupası'na katılım hakkı kazanmasına yardımcı olmuştu.

İspanya'nın Barcelona takımında 1982-1984 yılları arasında görev alan Arjantinli yıldız futbolcu, bu dönemde ise İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa ve İspanya Lig Kupası zaferleri yaşamıştı.

Diego Armando Maradona, sağlık sorunlarıyla pençeleştiği zorlu bir dönemin ardından kalp krizi sonucu 25 Kasım 2020'de 60 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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Maradona Kupası'nda Barcelona ile Boca Juniors karşılaşacak
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