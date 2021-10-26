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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Pereira kendini aştı!

VOLKAN DEMİR
Pereira kendini aştı!

2015-16 sezonunun ilk 10 haftasında 15 gollük performans sergileyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez 14 golde kaldı ve son 8 sezonun en kötü istatistiğine ikinci kez adını yazdırd

Sahasında üstün oynadığı maçta Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, gol yollarında son 8 sezondaki en kısır 2. dönemini yaşıyor. Kanarya, ilk 10 haftada attığı 14 golle, ligde hayli sıkıntılı dönemler yaşanan 2018-19 sezonunun (7 gol) ardından skor olarak en düşük dönemini geçiriyor. 2015-16 sezonunda F.Bahçe'nin başına ilk kez geçen Vitor Pereira, ilk 10 maçta 15 gollük performans sergilemişti. Portekizli, bu alanda ilk döneminin de gerisinde kalarak kendi rekorunu geliştirdi! Son 8 sezonun en kısır ilk 10 haftalarında Pereira'nın ismi ilk 4'te ikinci kez yer aldı.

BULUT ELEŞTİRİLİYORDU
Sarı-lacivertli ekibin bu süreçte en kısır sezonu 2018-19 (Philip Cocu), ardından 2014-15 (İsmail Kartal) ve 2021-22 (Vitor Pereira) geliyor. 2015-16 sezonu (Vitor Pereira) ise bu sıralamada dördüncü basamakta yer alıyor. Fenerbahçe, savunma futbolu oynattığı için çok eleştirilen Erol Bulut ile bile geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasını 20 golle tamamlamıştı.

ÜÇLÜDEN VAZGEÇ HOCAM!
Alanya yenilgisi sonrası Fenerbahçe taraftarı yoğun bir protestoda bulunurken sosyal medyada ise Pereira'nın sistem konusundaki ısrarının takımı zarara uğrattığı fikrinde birleşildi. Sarı-lacivertliler, üçlü savunmadan vazgeçilmesini isterken, yönetimin de bu noktada Portekizli ile bir görüşme yapacağı ve maç içerisinde farklı sistemlerin denenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

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Pereira kendini aştı!
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