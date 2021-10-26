Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...
Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:03 Son Güncelleme: 26.10.2021 16:20

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Deplasmanda öne geçtiği maçta Larin'i durduramayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'da devre arasında transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Tam 7 ismin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri! Lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de Ocak ayını işaret etti. 'Ocak ayında eğer UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarsak aramıza katılan isimler olabilir.' diyen Terim, takımdan ayrılacak kişilerin de olacağını söyledi. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

SON DAKİKA: FATİH TERİM 7 İSMİN BİLETİNİ KESTİ! DÜN GECE 11 ÇIKTI AMA...

Son dakika haberine göre Galatasaray'da devre arasında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Dün akşamki Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkan Mbaye Diagne devre arasında takımdan ayrılabilir.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Son haftalarda Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nu tercih eden Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde Mbaye Diagne'ye forma şansı vermişti. Diagne, derbide beklentileri karşılayamadı.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Fanatik'in haberine göre Fatih Terim'in üstünü çizdiği isimlerin arasında Mbaye Diagne de var.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Eğer Diagne'ye teklif gelirse Senegalli golcü de satılacak. Diagne'nin bu sezon Süper Lig'de sadece bir golü var. O gol de ligin ilk haftasında Giresun'da gelmişti.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Mbaye Diagne ayrıca Giresunspor deplasmanında bir penaltı atışından yararlanamamıştı.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

FEGHOULİ DE TOPUN AĞZINDA!

Sezon başında Radamel Falcao ile birlikte gönderilmek istenen fakat takımdan ayrılmayan Feghoul, artık kadroda hiç düşünülmüyor.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Dünkü Beşiktaş karşılaşmasında da yedekler arasında yer alan ve oyuna alınmayan Feghouli'nin devre arasında sözleşmesi feshedilecek.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

TERİM YERLİ SAĞ BEK TRANSFERİ İSTİYOR!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yerli bir sağ bek istiyor. Eğer bu transfer yapılırsa ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin ile de yollar ayrılacak.

Yedlin, dün oyundan çıkarken Fatih Terim'e tepki göstermişti.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

AYTAÇ KARA TERİM'İN GÖZÜNE GİREMEDİ

Sezon başında bonservis ödemeden transfer edilen Aytaç Kara da forma bulmakta zorlanıyor. Aytaç da devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Bu sezon bir dakika bile süre alamayan Fatih Öztürk'ün de devrede takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

SEZON BAŞI GELDİ DEVRE ARASI GİDİYOR

Portekiz'den kiralanan defansif orta saha Gustavo Assunçao, takıma katkı veremedi. Gustavo Assunçao'nun da devre arasında Portekiz'e geri dönmesi bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

TARAFTAR ONU HEDEFE KOYDU!

Ryan Babel, bu sezon Galatasaray taraftarının en çok eleştirdiği isimlerin başında geliyor. Deneyimli oyuncu son Beşiktaş karşılaşmasında da oyuna girdikten sonra etkili olamadı.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma şansı bulan Ryan Babel, sarı kırmızılı takıma henüz gol veya asist katkısı veremedi.

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Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...
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