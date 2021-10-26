Son dakika: Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmişti Newcastle United’a gidiyor! Dünyanın en zengin kulübü hocasını buldu…

Son dakika haberi… İngiltere futbolunun önemli kulüplerinden birisi olan Newcastle United, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındı ve bir anda dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sıraya yerleşti.
Gerçekleştirilen satın alımın ardından dünya futbolunda tüm gözler İngiliz ekibinin yapacağı yeni transferlere ve hocasının kim olacağına çevrildi.
Kulübün yeni sahiplerinin Ocak ayında yapacağı transferler merakla beklenirken, geçtiğimiz haftalarda çıkan bir haber beklentileri düşürmüştü.
Şu an dünya futbolunun en zengin kulübü olan Newcastle United, devre arasında astronomik bütçelerle transfer yapmayacak.
İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre devre arası transfer döneminde yalnızca 50 milyonluk bir transfer bütçesi kullanacak olan Newcastle United, beklenen bombaları önümüzdeki yıllarda patlatacak.
Futbolcu transferleri kadar merak konusu olan bir diğer konu ise Newcastle United'ın yeni hocasının kim olacağı olmuştu.
Satın alımın ardından takımın mevcut teknik direktörü Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle United'ın yeni hoca adayları arasında birden çok teknik direktör bulunuyor.
İlk başta Frank Lampard ve Steven Gerrard gibi İngiliz efsane futbolculara yönelen Newcastle'ın yeni sahipleri, bu iki isimden de ret yanıtını almıştı.
Bu süreçte arayışlarına devam eden kulüp sahipleri, yaz aylarında Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam Paulo Fonseca'ya yöneldi.
The Mirror'da yer alan haberde daha önce birçok teknik adamla görüşen ancak anlaşamayan Newcastle yönetiminin Fonseca ile görüşmelerde son aşamada olduğu kaydedildi.
Vitor Pereira'dan önce Fenerbahçe'nin yeni hocası olduğu söylenen Fonseca'nın kısa sürede Newcastle United'ın başına geçmesi bekleniyor.
Fonseca'nın Newcastle United'da yılda 6 milyon sterlin kazanacağı uzun bir soluklu bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.