TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takım üyeleri olan ana kadro yarışmacıları hafta boyunca oynanan eleme adayı ile dokunulmazlık oyunları ardından Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia arasından birisi kritik eleme gecesi sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenerek MasterChef 2021 şampiyonluk hayaline veda etti. Jüri şefler tarafından eleme potasında yer alan yarışmacıların hazırladığı ürünlerin tadılması sonrasında veda eden isim belli oldu. Bu bilgilerle bu hafta elenen isim ile ilgili detayları merak edenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;
24 Ekim 2021 Pazar günleri TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışması son bölümde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca oynanan eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia, bu hafta veda eden isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en başarılı yapmak için tezgah başında mücadele verdi.
Eleme potasındaki yarışmacılar için mücadele Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ayva ana ürünüyle yapılması istenen yaratıcılık yemeği oyunuyla başladı. 6 eleme adayı en başarılı ve yaratıcı yemeği hazırlamak için kritik eleme gecesinde hünerlerini göstermek için tezgah başına geçti.
Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda potada yer alan yarışmacılar Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia arasından Hasan, Sergen, Dilara eleme potasından çıkan isimler oldu ve MasterChef 2021'de 1 hafta daha yarışmaya hak kazandı.
Kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda başarılı olamayan Emre, Pelin ve Rabia, 2. eleme oyununda başarılı olabilmek için bir kez daha tezgah başına geçerek Somer Şef'in imza tabağına en yakın tabağı hazırlamak için kıran kırana bir mücadele verdi. Verilen süre sonunda en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Rabia olarak seçildi ve bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu.