Son dakika: Volkan Demirel'den Fatih Terim'e 'kalite' göndermesi! "Benim dönemimdeki Galatasaray..."

Son dakika...Süper Lig'de 10. haftanın heyecanı sona erdi. Haftanın en kritik mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken goller Larin'den geldi. Aslan'ın tek sayısını ise Cicaldau kaydetti. Cimbom, Mohamed'in penaltı kaçırması sebebiyle 1 alma fırsatını da tepti.
Galatasaraylıların oynanan oyundan memnun olmadıklarını dile getiren Demirel, "Kazandığı maçlara da bakalım, net bir Galatasaray oyunu görmedik. Hep olmayan durumları konuştuk.
Galatasaray, kontra atak takımı gibi oynadı. Bu Galatasaray'ın oyunundan başta Fatih Terim olmak üzere hiçbir Galatasaraylı memnun değildir" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY'IN KADRO KALİTESİ YETERSİZ"
Sarı-kırmızılı takımın kadro kalitesinin yeterli olmadığını ifade eden Volkan Demirel, "Ben Galatasaray'a baktığımda; net olarak Galatasaray'ı göremiyorum. Net bir kadrosu yok. Galatasaray'ın kadrosu bence Galatasaray'a uygun değil.
Ben, Galatasaray'ın birçok farklı takımına karşı oynadım ama bu kadro kaliteli bir Galatasaray kadrosu değil. Bence Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı kalite eksikliği" dedi.
"Oyuncular tecrübelendikçe tabii ki daha iyi oynayacaklardır" diyen genç yorumcu şöyle konuştu: "Galatasaray kendi sahasında oynadığı maçı 'net kazanır' diyemiyorsunuz.
Mohamed'in kaçırdığı penaltıya da değinen Demirel, "Oyuna sonradan giren oyuncu hiçbir zaman oyundaki oyuncu kadar hazır olmaz.
Türkiye'de yedek kulübesinde ısınan oyuncunun ısınması maçı izlemekle geçer.
Bence hiçbir zaman sonradan giren oyuncu penaltı kullanmaz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.