Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ‘Turkuvaz Medya Onur Ödülü’

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' düzenlendi. Törende T.C Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na 'Turkuaz Medya Onur Ödülü' Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman tarafından verildi. Törende, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise 'Türk Futbolu'na Destek Teşekkür Ödülü'nü Yasemin Gebeş ve Fotomaç Gazetesi Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın elinden aldı.

Ödül töreninde, Tokyo Olimpiyatları'nda kazandıkları altın madalyalarla Türkiye'nin gurur kaynağı olan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'ye ise 'Bayrağımızı Dalgalandıranlar" ödülü verildi. Mete Gazoz'a ödülünü Bakan Kasapoğlu'nun elinden alırken, Busenaz Sürmeneli ise kampta olduğu için törene katılamadı.

'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nin açılışında konuşan Fotomaç Gazetesi Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, uzun yıllardır meslekte olduğunu hatırlatarak, futbol dünyasının tarihine damga vuran olayları anlattı. Pandemi sürecinin futbol camiasına etkileri hakkında görüşlerini paylaşan Uzundurukan, kulüplerin başarılarını sayfalarına yansıtmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Turkuvaz Medya olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Uzundurukan, bu yıl ikincisini düzenledikleri Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'yle futbol başta olmak üzere, spor camiasına destek vermekten mutlu olduklarını söyledi.

Turkuvaz Medya spor yazarları ve yöneticilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Özel Ödül' ve 'Sezonun Oscarları' ve 'Süper Lig'in En İyileri' kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini buldu.

Sezonun Oscarları kategorisinde 'Yılın Kulüp Başkanı Ödülü'ne layık görülen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ödülünü Zeki Uzundurukan verdi. 'Yılın Takımı' seçilen Beşiktaş'ın ödülünü Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ alırken, 'Yılın Teknik Direktörü' ödülü ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verildi.

'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' kategorisinde 'Yılın Kanat Oyuncusu' ödülünü Sivassporlu Max Gradel kazanırken, 'Yılın En Değerli Türk Futbolcusu' ödülü Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya gitti. 'Yılın Savunma Oyuncusu' ödülünü Trabzonsporlu Vitor Hugo alırken, Hugo Zoom bağlantısıyla duygularını paylaştı. 'Yılın Orta Saha Oyuncusu' ödülünü Beşiktaşlı Josef De Souza kazanırken, 'Yılın Forveti' ödülünü Beşiktaşlı Cyle Larin alırken, 'Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu' ödülüne Beşiktaşlı Rachid Ghezzal layık görüldü. 'Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör' ödülü Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın olurken, 'Yılın Kalecisi' ise Fenerbahçeli Altay Bayındır seçildi. 'Yılın Jokeri' ödülünü de Fenerbahçeli Luiz Gustavo aldı.

Süper Lig'in En İyileri 'Özel Ödül' kategorisinde 'Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilirken, 'Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü' Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a gitti. 'Özel Ödül' kategorisinde ise üst üste iki kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı ödüle layık görüldü.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Spor Toto, Bitexen, İddaa, Turkcell, Turkish Airlines ve Ziraat Bankası, Türkiye Futbol Federasyonu, Koza Altın İşletmeleri, Pierre Cardin, U.S. Polo ASSN ve Cacharel sponsorluğunda gerçekleşti.