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Giriş Tarihi: 27.10.2021

İşte zaferin perde arkası

İşte zaferin perde arkası

“Sadece futbol oynamaya odaklanın. Biz kaliteli oyuncuları olan bir takımız. Kaybedersek sorumluluk benim” diyen başarılı hoca baskıyı azalttı, kafaları rahatlattı

Süper Lig'deki Başakşehir yenilgisine Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mağlubiyeti de eklenince Beşiktaş için derbinin önemi oldukça artmıştı. Futbolcuların üzerindeki baskıyı azaltmak da teknik direktör Sergen Yalçın'a düştü. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı öncesi soyunma odasındaki toplantıda kurduğu cümlelerle tüm baskıyı oyuncularından aldı.

SOYUNMA ODASINDA EĞLENCEYE KATILDI
Yalçın'ın kilit sözü, "Siz çıkın oynayın, kaybedersek de tüm sorumluluk bende" oldu. 48 yaşındaki hoca, sözlerinin devamında, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Benim size inancım tam. Sadece iyi futbol oynamaya odaklanın, başka bir şey düşünmeyin. Biz kendi planlarımızı uygularsak, mücadele edersek bu maçın kazananı oluruz" dedi. Futbolculuk yıllarında hocalığını yapan Fatih Terim'i deviren Sergen Yalçın, 3 puan sonrası soyunma odasında oyuncularıyla galibiyet eğlencesine katıldı.

TERCİHLER TAM İSABET
SERGEN Yalçın'ın derbi kadrosunda Umut Meraş ve Necip Uysal isimleri sürpriz olarak nitelendirilmişti. Ancak iki oyuncunun performansı hocanın tercihlerinde tam isabet sağladığını gösterdi. Umut'un Hatayspo karşısında da 11'de görev alacağı belirtildi. Kaptan Necip ise maç sonu sakatlanıp oyundan çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu el verdiği takdirde yeniden 11'de forma giymesi bekleniyor.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyahbeyazlılarda 2.03 puan ortalamasıyla kulüp kariyerinin zirvesini yaşıyor. 48 yaşındaki teknik adam; Yeni Malatya'da 1.52, Alanya'da 1.33, Konyaspor'da 1.50, Kayserispor'da 1.18, Gaziantepspor'da 1.33, Sivasspor'da 1.42 ortalama yakalamıştı.

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