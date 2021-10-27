İşte zaferin perde arkası

“Sadece futbol oynamaya odaklanın. Biz kaliteli oyuncuları olan bir takımız. Kaybedersek sorumluluk benim” diyen başarılı hoca baskıyı azalttı, kafaları rahatlattı
Süper Lig'deki Başakşehir yenilgisineŞampiyonlar Ligi'ndekiSporting mağlubiyeti de ekleninceBeşiktaş için derbinin önemioldukça artmıştı. Futbolcuların üzerindekibaskıyı azaltmak da teknikdirektör Sergen Yalçın'a düştü.Deneyimli teknik adam, Galatasaraymaçı öncesisoyunma odasındakitoplantıdakurduğu cümlelerle tümbaskıyı oyuncularından aldı.
SOYUNMA ODASINDA EĞLENCEYE KATILDI
Yalçın'ın kilit sözü, "Siz çıkın oynayın, kaybedersekde tüm sorumlulukbende" oldu. 48 yaşındaki hoca, sözlerinin devamında, "Biz kaliteli oyunculardankurulu iyi bir takımız.Benim size inancımtam. Sadece iyi futbol oynamayaodaklanın, başkabir şey düşünmeyin. Biz kendi planlarımızı uygularsak, mücadele edersek bu maçın kazananı oluruz" dedi. Futbolculuk yıllarındahocalığını yapanFatih Terim'i deviren SergenYalçın, 3 puan sonrasısoyunma odasında oyuncularıylagalibiyet eğlencesinekatıldı.
TERCİHLER TAM İSABET
SERGEN Yalçın'ın derbi kadrosunda Umut Meraş ve NecipUysal isimleri sürpriz olarak nitelendirilmişti. Ancak ikioyuncunun performansı hocanın tercihlerinde tamisabet sağladığını gösterdi. Umut'un Hatayspokarşısında da 11'de görev alacağı belirtildi.Kaptan Necip ise maç sonu sakatlanıp oyundançıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcununsağlık durumu elverdiği takdirde yeniden11'de formagiymesi bekleniyor.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyahbeyazlılarda 2.03 puan ortalamasıyla kulüp kariyerinin zirvesini yaşıyor. 48 yaşındaki teknik adam; Yeni Malatya'da 1.52, Alanya'da 1.33, Konyaspor'da 1.50, Kayserispor'da 1.18, Gaziantepspor'da 1.33, Sivasspor'da 1.42 ortalama yakalamıştı.