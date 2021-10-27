Farioli Newcastle United’a mı gidiyor? Süleyman Hurma Sabah TV’ye açıkladı! ’Hayali...’

SORU: Geçen sezon kimse tanımıyorken Francesco Farioli'yi takımın başına getirdiniz. Göze hoş gelen bir futbol oynatıyor. Farioli hakkında Newcastle United iddiaları var. İngiliz basınında Newcastle United'ın Farioli'yi izlettiği iddiaları var bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

'FARİOLİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK'

Farioli'nin sözleşmesini uzattık. Hocamızı bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Hocamızın dünyadaki birçok kulüp tarafından takip edilmesi oynadığımız futbolun ve kalitemizin yüksek olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı mutluyuz.