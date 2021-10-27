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Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:25 Son Güncelleme: 27.10.2021 17:04

Farioli Newcastle United'a mı gidiyor? Süleyman Hurma Sabah TV'ye açıkladı! 'Hayali...'

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Farioli Newcastle United’a mı gidiyor? Süleyman Hurma Sabah TV’ye açıkladı! ’Hayali...’

Geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sezon da devam ettiren ve 10 hafta sonunda topladığı 18 puanla altıncı sırada yer alan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sabah TV'ye konuk oldu. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Süleyman Hurma, Newcastle United'ın Farioli'yi izlediği konusundaki iddiaları değerlendirdi.

Türk futbolunun önemli figürlerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sabah TV'ye konuk oldu. Hem Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu hem de Süper Lig'deki son durum hakkında konuşan Hurma, teknik direktör Farioli için de değerlendirme yaptı.

'BU TİP ÇALIŞMALARIN DAHA SIK YAPILMASI GEREKİYOR'

'Çok güzel ve faydalı bir forum oldu. Bu tip çalışmaların daha sıklıkla yapılması gerekiyor. Katılımcılar da çok değerli. Umut ediyorum ki Türk futboluna ve spor camiasına faydası olur.

SORU: Geçen sezon kimse tanımıyorken Francesco Farioli'yi takımın başına getirdiniz. Göze hoş gelen bir futbol oynatıyor. Farioli hakkında Newcastle United iddiaları var. İngiliz basınında Newcastle United'ın Farioli'yi izlettiği iddiaları var bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

'FARİOLİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK'

Farioli'nin sözleşmesini uzattık. Hocamızı bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Hocamızın dünyadaki birçok kulüp tarafından takip edilmesi oynadığımız futbolun ve kalitemizin yüksek olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı mutluyuz.

'HAYALLERİNE ENGEL OLMAYIZ'

İleride bizim hedeflerimizin çok üstünde bir kulüp hocamıza talip olursa, biz de insanların hayallerine kavuşmasına engel olmayız.

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Farioli Newcastle United'a mı gidiyor? Süleyman Hurma Sabah TV'ye açıkladı! 'Hayali...'
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