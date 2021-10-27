KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, kaç TL? 2021- 2022(Lisans, YL, doktora) KYK burs ne kadar oldu?

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Eğitim seviyesine göre değişiklik gösteren burs ve kredi ücretleri ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Her yıl milyonlarca ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisine sağlanan burs ve kredi imkanı bu yıl da sağlanıyor. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2021 2022 KYK burs ne kadar oldu? (lisans, YL, doktora)
2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.
Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL
Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL
Doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL
Şehit çocukları ya da şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi KYK bursu için önceliklidir.
Gazi çocukları ya da gazi bekarsa gazinin kendisi öncelikli konumdadır.
%40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler burs almaya hak kazanırlar.
Kişinin annesi ve babası vefat etmişse KYK bursunda önceliği vardır.
Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış kişiler öncelikli konumdadırlar.
Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun belirlediği özelliklere göre öncelik kazanmaya hakları bulunmaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Bu yılki ödemelerin ilk taksidi ise ekim ayı içinde yatırıldı. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini aldı.
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.