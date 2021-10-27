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Giriş Tarihi: 27.10.2021 00:25 Son Güncelleme: 28.10.2021 00:25

Sadakatsiz 39.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz'de gelecek hafta neler olacak?

Sadakatsiz 39.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz’de gelecek hafta neler olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi izleyenleri gözünü yeni bölüm fragmanına çevirdi. 27 Ekim tarihli bölümde Aras ve Asya’nın beklenmedik yakınlaşması izleyenleri şaşkına çevirirken dizinin gelecek bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Hal böyleyken “Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sadakatsiz 39. Yeni bölüm fragmanı ve gelecek hafta yaşanacak gelişmelere ilişkin tüm detaylar...

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanıyla gündemdeki yerini aldı. Sevilen dizinin sıkı takipçileri önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüme kilitlenirken bu noktada dizinin sona ermesiyle beraber "Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kanal D ile Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Asya ve Aras el ele görülüyor!

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bu hafta heyecan dolu anlar yaşanacak. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor! Aras'a güvenmek isteyen Asya, ona karşı bir adım atıyor. Aras'tan aldığı sözle birlikte ikili aşklarını da ilan ediyor. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor. Herkesi şoke eden bu aşk haberi, Volkan'ın canını epey sıkıyor!

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Sadakatsiz 39.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz'de gelecek hafta neler olacak?
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