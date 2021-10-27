Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanıyla gündemdeki yerini aldı. Sevilen dizinin sıkı takipçileri önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüme kilitlenirken bu noktada dizinin sona ermesiyle beraber "Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kanal D ile Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
Dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bu hafta heyecan dolu anlar yaşanacak. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor.
Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor! Aras'a güvenmek isteyen Asya, ona karşı bir adım atıyor. Aras'tan aldığı sözle birlikte ikili aşklarını da ilan ediyor. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor. Herkesi şoke eden bu aşk haberi, Volkan'ın canını epey sıkıyor!