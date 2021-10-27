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Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:23

Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Asya ve Aras el ele görülüyor!

Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Asya ve Aras el ele görülüyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk’un rol aldığı dizide bu hafta Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor. Volkan, Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir. Peki Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilen detaylar…

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bu hafta heyecan dolu anlar yaşanacak. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor! Aras'a güvenmek isteyen Asya, ona karşı bir adım atıyor. Aras'tan aldığı sözle birlikte ikili aşklarını da ilan ediyor. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor. Herkesi şoke eden bu aşk haberi, Volkan'ın canını epey sıkıyor!

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Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Asya ve Aras el ele görülüyor!
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