Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın bu sözlerle motive etmiş! İşte Galatasaray derbisindeki zaferin perde arkası...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:11 Son Güncelleme: 27.10.2021 09:19

Sergen Yalçın bu sözlerle motive etmiş! İşte Galatasaray derbisindeki zaferin perde arkası...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın bu sözlerle motive etmiş! İşte Galatasaray derbisindeki zaferin perde arkası...

Beşiktaş, etkili bir oyunla derbide Galatasaray'ı mağlup etti. Derbi galibiyeti Sergen Yalçın'ın maç önü konuşmasında saklıydı. Sol bekte Umut Meraş'ı tercih eden Sergen Yalçın, milli oyuncudan çok iyi bir performans aldı. Umut, Larin'in ilk golünde asisti yapan isimdi. Stoperde oynayan kaptan Necip de maçın yıldızları arasındaydı. İşte derbi zaferinin perde arkası...

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun özel haberi! Başakşehir'e mağlup olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting'e farklı mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozulmuştu. Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde takımını toparladı ve etkileyici bir maç önü konuşması yaptı.

İŞTE DERBİ ZAFERİNİN PERDE ARKASI!

'Sadece futbol oynamaya odaklanın. Biz kaliteli oyuncuları olan bir takımız. Kaybedersek sorumuluk benim' diyen başarılı hoca baskıyı azalttı, kafaları rahatlattı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı öncesi soyunma odasındaki toplantıda kurduğu cümlelerle tüm baskıyı oyuncularından aldı.

SOYUNMA ODASINDA EĞLENCEYE KATILDI

Yalçın'ın kilit sözü, "Siz çıkın oynayın, kaybedersek de tüm sorumluluk bende" oldu. 48 yaşındaki hoca, sözlerinin devamında, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Benim size inancım tam.

Sadece iyi futbol oynamaya odaklanın, başka bir şey düşünmeyin. Biz kendi planlarımızı uygularsak, mücadele edersek bu maçın kazananı oluruz" dedi. Futbolculuk yıllarında hocalığını yapan Fatih Terim'i deviren Sergen Yalçın, 3 puan sonrası soyunma odasında oyuncularıyla galibiyet eğlencesine katıldı.

TERCİHLER TAM İSABET

Sergen Yalçın'ın derbi kadrosunda Umut Meraş ve Necip Uysal isimleri sürpriz olarak nitelendirilmişti. Ancak iki oyuncunun performansı hocanın tercihlerinde tam isabet sağladığını gösterdi.

Umut'un Hatayspo karşısında da 11'de görev alacağı belirtildi. Kaptan Necip ise maç sonu sakatlanıp oyundan çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu el verdiği takdirde yeniden 11'de forma giymesi bekleniyor.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyahbeyazlılarda 2.03 puan ortalamasıyla kulüp kariyerinin zirvesini yaşıyor. 48 yaşındaki teknik adam;

Yeni Malatya'da 1.52, Alanya'da 1.33, Konyaspor'da 1.50, Kayserispor'da 1.18, Gaziantepspor'da 1.33, Sivasspor'da 1.42 ortalama yakalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle seçeneği! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm full izle!
Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmişti Newcastle United’a gidiyor! Dünyanın en zengin kulübü hocasını buldu…
EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok ve ne zaman yayınlanacak?
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Dün gece MasterChef eleme adayı kim oldu? 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim ve hangi takım kazandı? Şok isim potada...
Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Derbi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın dua etsin, Fatih Terim..."
Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...
Hilal Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepki: HDP’nin elinde rehin bir partidir
SON DAKİKA! BDDK Başkanı Akben'den flaş kredi ve döviz açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın bu sözlerle motive etmiş! İşte Galatasaray derbisindeki zaferin perde arkası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA