Son dakika: Ersin Destanoğlu’ndan Galatasaray derbisi, A Milli Takım ve Avrupa sözleri

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Ersin Destanoğlu'nun sözleri...

Derbide galip geldiğimiz için memnunuz. Maç öncesi bütün oyuncuların nereye vurduğunu izlemiştim. Topu Mohamed alınca tahmin ettiğim köşeye yattım ve bu sayede kurtarmış oldum. Muslera çok büyük bir kaleci, 10 yıldır burada herkesin örnek aldığı bir kaleci. Bazen basit goller yiyebiliyor kaleciler, eleştiriliyorlar ama başka maçta telafi edebiliyorlar. Rekabet herkes için iyi oluyor. Mert abi geldiğinden beri bana destek oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Rekabet takıma olumlu yansır.