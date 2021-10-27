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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Tesadüf değil emek!

Tesadüf değil emek!

Beşiktaşlı kalecilerin penaltı kurtarma başarısı detaylı analizlerin ürünü

.Saraylı Mohamed'e penaltıda geçit vermeyen Ersin Destanoğlu, geçen sezon PAOK ve Kasımpaşa maçlarında da birer penaltı çıkarmıştı. Utku Yuvakuran ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan çeyrek final maçında kurtarışa imza atmıştı. Antrenör Murat Şahin, analiz antrenörü Murat Kaytaz ve yardımcısı Anıl Demirci'nin bu konuda her mücadele öncesi detaylı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Mohamed'in topun başına gelmesiyle Ersin'e kendi sağına atılacağı işaret edildi. Antrenör Kaytaz, "Rakibin duran top, korner, frikik ve penaltı vuruşlarını analiz edip oyunculara gönderiyoruz" dedi

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