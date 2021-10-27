Tesadüf değil emek!

Beşiktaşlı kalecilerin penaltı kurtarma başarısı detaylı analizlerin ürünü
.Saraylı Mohamed'e penaltıda geçit vermeyen Ersin Destanoğlu, geçen sezonPAOK ve Kasımpaşa maçlarındada birer penaltı çıkarmıştı.Utku Yuvakuran ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan çeyrek final maçında kurtarışa imza atmıştı. Antrenör Murat Şahin, analiz antrenörü Murat Kaytaz ve yardımcısı Anıl Demirci'nin bu konuda her mücadele öncesi detaylı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Mohamed'in topun başınagelmesiyle Ersin'ekendi sağına atılacağı işaretedildi. Antrenör Kaytaz, "Rakibin duran top, korner,frikik ve penaltı vuruşlarınıanaliz edip oyuncularagönderiyoruz" dedi