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Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:50

AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri belli oldu!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri belli oldu!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için AÖF sınav tarihleri açıklandı. Güz dönemi ara sınavları olarak bilinen vize sınavları için kurum tarafından yapılan açıklamaya göre tarihler belli oldu. İlk kayıt ile kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adayları güz dönemi ara sınavlarına katılabilecekler. Peki; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri ve sürece yönelik bilgiler.

AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından belirlendi. İlk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar güz dönemi ara sınavlarına katılım gösterecek. Öte yandan; kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Peki; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri belli oldu!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF YKS EK TERCİH KAYITLARI DEVAM EDİYOR

AÖF YKS ek tercih kayıtları 26 Ekim 2021 Salı günü saat 09:00'da başladı ve 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar devam edecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021-2022 AÖF sınav tarihleri belli oldu!
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