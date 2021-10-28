Cicaldau’ya inanıyor!

G.Saray’ın hocası, Beşiktaş derbisinde kaçan penaltı sonrası takımını uyarıp bu görevi sadece 24 yaşındaki oyuncusuna verdi. Cicaldau’yu yardımcı antrenör Selçuk İnan da özel olarak çalıştırıyor
Derbide G.Saray'ı öne geçiren golü atan Alexandru Cicaldau, takımın penaltıcısı olmasına rağmen Mostafa Mohamed atışı kullandı ve Ersin'in kurtarışıyla Beşiktaş kazandı. Fatih Terim tarafından baştaMohamed ve Diagne olmak üzere tümtakım uyarıldıve duran toplartamamenCicaldau'yabırakıldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncuyu hazırlama görevi ise yardımcı antrenör Selçuk İnan'a verildi. Selçuk, deneyimlerini aktaracağı Cicaldau'ya idmanlardan sonra ekstra penaltı vefrikik çalışması yaptırıyor.
İTALYAN KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR Galatasaray'da bu sezon 3 gol, 1 asist kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, düzenli olarak Romanya Milli Takımı'na çağrılıyor. Sarı-kırmızılı formaylasergilediği performansla İtalyankulüplerinin dikkatini çeken1997 doğumlu futbolcunun sözleşmesine 25milyon Euro serbest kalma maddesi koyulmuştu. Yönetim, ocak ayında Cicaldau için İtalya'dan gelmesi beklenen teklifleri 10 milyon Euro'nun altında kalması halinde değerlendirmeye almayacak.