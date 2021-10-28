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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Cicaldau’ya inanıyor!

MEHMET ÖZCAN
Cicaldau’ya inanıyor!

G.Saray’ın hocası, Beşiktaş derbisinde kaçan penaltı sonrası takımını uyarıp bu görevi sadece 24 yaşındaki oyuncusuna verdi. Cicaldau’yu yardımcı antrenör Selçuk İnan da özel olarak çalıştırıyor

Derbide G.Saray'ı öne geçiren golü atan Alexandru Cicaldau, takımın penaltıcısı olmasına rağmen Mostafa Mohamed atışı kullandı ve Ersin'in kurtarışıyla Beşiktaş kazandı. Fatih Terim tarafından başta Mohamed ve Diagne olmak üzere tüm takım uyarıldı ve duran toplar tamamen Cicaldau'ya bırakıldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncuyu hazırlama görevi ise yardımcı antrenör Selçuk İnan'a verildi. Selçuk, deneyimlerini aktaracağı Cicaldau'ya idmanlardan sonra ekstra penaltı ve frikik çalışması yaptırıyor.

İTALYAN KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Galatasaray'da bu sezon 3 gol, 1 asist kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, düzenli olarak Romanya Milli Takımı'na çağrılıyor. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla İtalyan kulüplerinin dikkatini çeken 1997 doğumlu futbolcunun sözleşmesine 25 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulmuştu. Yönetim, ocak ayında Cicaldau için İtalya'dan gelmesi beklenen teklifleri 10 milyon Euro'nun altında kalması halinde değerlendirmeye almayacak.

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Cicaldau’ya inanıyor!
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