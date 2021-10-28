Kısa, uzun ve anlamlı 2,3,4,5 kıtalık 29 Ekim şiirleri 2021! En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler 2021

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından tam 98 yıl önce Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber tüm yurtta her yıl coşkuyla kutlanan milli bayramın bu seneki yıldönümü de geldi çattı. M. Kemal Atatürk tarafından en büyük bayram olarak nitelendirilen bu tarihte yıllardır törenler düzenlenmekte kutlamalar yapılmaktadır. Vatandaşlar bu özel günüb anlam ve öncemini ifade eden Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirleri araştırıyor. 29 Ekim birçok şair tarafından farklı şekillerde kaleme alınmıştır. İşte en güzel, kısa, uzun, anlamlı 2,4,5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri…
CUMHURİYET
Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.
İsmail Hakkı SUNAT
29 Ekim
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Canımızsın,
Şanımızsın.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
A. O. Atok
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN
Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yazıyorsan,tarih senin eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Mithat Cemal KUNTAY
CUMHURİYET
Biziz bu memleketin,
Kanı, kemiği, eti.
29 Ekim'de
Kurduk CUMHURİYETİ.
29 Ekim'de,
Yine bir ay parladı,
İşte bu parlak ayın,
CUMHURİYET'tir adı.
Cumhuriyet yolların,
En iyisi, en düzü,
Atatürk'ün zekâsı,
Ak etti yüzümüzü.
29 Ekim'de,.
Bütün ışıklar yansın,
Caddeler baştan başa,
Bayraklarla donansın.
Şerefimiz var, yurdun,
Toprağında, taşında.
Dinç CUMHURİYET'imiz,
Bir sonsuzluk yaşında.
Elele tutuşalım,
Hiç değişmez bu niyet.
Yaşasın Türk Milleti,
Yaşasın CUMHURİYET!
CUMHURİYET
Ay yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar.
Renk renk ışıklar yanıyor.
Yıllardan önce bugün,
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk'ün,
Armağanı CUMHURİYET.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
CUMHURİYET Türklük demek.
Sevinçle, sağlıkla geçsin,
Sabahımız, akşamımız,
Kutlu olsun hepimize,
CUMHURİYET bayramımız.
CUMHURİYET BAYRAMI VAR!
Albayrağın gölgesinde,
Şen Türküler gür sesinde.
Kahramanlar ülkesinde,
Cumhuriyet bayramı var!
Bak sevinçten coşanlara,
Akın akın koşanlara.
Sen de katıl, koş onlara,
Cumhuriyet bayramı var!
Yüreğine şunu kazdır:
29 Ekim yazdır.
Ne yapılsa gene azdır,
Cumhuriyet bayramı var!