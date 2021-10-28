Rıza Çalımbay'dan hakemlere isyan! 'Bu sezon onları geçemiyoruz!' (SABAH TV)

Türk futbolunun önemli figürlerinden Rıza Çalımbay, SABAH TV'den Melisa Berkalp'e özel açıklamalarda bulundu. Ödül törenlerinin futbolcuları heyecanlandırdığını ifade eden Rıza Çalımbay, bu sezon takımından çok memnun olduğunu fakat hakemleri geçemediklerini belirtti.

'GRADEL ÖDÜL ALACAĞI İÇİN ÇOK HEYECANLI'

'BU SEZON HAKEMLERİ GEÇEMİYORUZ'

Sezona istediğimiz gibi başlamadık fakat takımdan memnunum. Bu sezon hakem arkadaşları yenemiyoruz. Son Adana Demirspor maçı çok gergin bir maç oldu. Futbol adına olmaması gereken şeyler oldu, çok üzüldüm. Maç bitmişken penaltıdan gol yedik.

Bana göre bu sezon ortama baktığınız zaman hep hakemler ve MHK konuşuluyor. Demek ki bir problem var. Bu konuyu kökünden çözmek gerekiyor. Artık VAR'dan yararlanmaları gerekiyor.

Hakemlik çok zor. Büyük takımların maçları kötü giderse tüm suç hakemlerde oluyor, maçları da baskı olduğu zaman huzursuz yönetiyorlar.

'DÖRT BÜYÜKLERİN ALDIĞI BİR OYUNCUYLA TAKIMI YAPIYORUZ'

Biz dört büyüklerin aldığı bir oyuncuyla tüm takımı yapıyoruz. Devre arası transfer zor, oynayan oyuncuyu alırsanız çok para vermeniz lazım. Ucuza aldığınız oyuncu oynamıyor olacak o da risk.'