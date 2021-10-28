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Giriş Tarihi: 28.10.2021 16:26 Son Güncelleme: 28.10.2021 16:27

Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed kararı! İşte istenen bonservis bedeli

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Son dakika: Galatasaray’dan Mostafa Mohamed kararı! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika...Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçmesine rağmen derbiden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakaya damga vuran isim ise Mostafa Mohamed oldu. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Mısırlı, Ersin Destanoğlu'na takıldı ve takımına 1 puan kazandırma fırsatını tepti. Yaz transfer döneminde Fransız kulüplerinin yanı sıra Al Ahly ile adı anılan 23 yaşındaki golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika...Süper Lig'de 10. hafta nefes kesen bir derbiya sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakayı siyah-beyazlı takım Larin'in golleriyle 2-1 kazandı. Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Mostafa Mohamed oldu. Kaçırdığı penaltıyla sarı-kırmızılı takımın 1 puan almasını engelleyen Mısırlı için çarpıcı bir transfer haberi gündeme geldi. İşte detaylar...

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve fırtına gibi bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed, yaşadığı büyük düşüş sebebiyle taraftarların eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Geçen sezonun son diliminde başlayan ve bu sezonun başlarında da devam eden suskunluğunu bozmasına rağmen beklenen katkıyı veremeyen Mohamed'in transfer söylentilerinden dolayı form grafiğinin düştüğü iddia ediliyordu.

Yaz transfer döneminde Fransız kulüpleri ile adı anılan Mohamed, takımda kalmıştı. O dönem yine Al Ahly'nin Mısırlı golcüye ilgisinin olduğu belirtilmişti.

Beklediği transfer gerçekleşmeyince psikolojik olarak olumsuz etkilenen ve bu yüzden kendini toparlayadığı iddia edilen Mısırlı, derbide bir yıkım daha yaşadı.

Takımın penaltıcısı Cicaldau olmasına rağmen Beşiktaş karşısında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mohamed, Ersin Destanoğlu'nu geçememişti. 23 yaşındaki golcüyü hem Fatih Terim hem de Galatasaray taraftarları eleştirmişti.

Mısır basını, Mohamed'le ilgili dikkat çeken bir habere imza attı. Golcü oyuncuyu isteyen Al Ahly'nin bu transferi Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis sebebiyle bitiremeyeceği iddia edildi.

Al Ahly'den bir yetkili, Mısır basınına şu ifadeleri kullandı: "Mostafa Mohamed tabii ki harika bir futbolcu. Ancak elimizde forvet alternatiflerimiz var.

Ayrıca Galatasaray opsiyonu kullanıp onu gelecekte satarsa, isteyeceği rakam 10 milyon euro'nun altında olmayacağını biliyoruz. Bugünün şartlarında böyle bir bonservis bedeli ödeyemeyiz."

Sarı-kırmızılı takımın, Mohamed'in bonservisini ocak ayına kadar 4 milyon dolar karşılığında Zamalek'ten alma hakkı bulunuyor. Bu opsiyonun kullanılması bekleniyor.

Mohamed bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıkarken sadece 3 kez ağlara sarstı.

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Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed kararı! İşte istenen bonservis bedeli
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