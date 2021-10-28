Son dakika: Galatasaray’dan Mostafa Mohamed kararı! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika...Süper Lig'de 10. hafta nefes kesen bir derbiya sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakayı siyah-beyazlı takım Larin'in golleriyle 2-1 kazandı. Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Mostafa Mohamed oldu. Kaçırdığı penaltıyla sarı-kırmızılı takımın 1 puan almasını engelleyen Mısırlı için çarpıcı bir transfer haberi gündeme geldi. İşte detaylar...