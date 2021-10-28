Son dakika: Mısır’dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 29 yaşındaki Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, performansıyla dünya futboluna damga vuruyor. Mısırlı yıldız, ülkesinde ders kitaplarına konu oluyor.
DERS KİTAPLARINA KONU OLUYOR!
Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.
The Times'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları ülkenin tamamında hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.
Haberde, Salah'ın İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıları ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımlar ise ortaöğretim öğrencilerine öğretileceği belirtildi.
Mohamed Salah, bu gelişmeden sonra Mısırlı Nobel sahibi vatandaşları Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail ve Magdi Yacoub ile aynı şerefe ulaşmış olacak.
Salah, bu sezon Liverpool formasıyla toplamda çıktığı 12 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
DROGBA'YI GEÇTİ, REKOR KIRDI!
29 yaşındaki Mısırlı yıldız, İngiltere Premier Lig'de 167 maçta 107 gol atarak Chelsea efsanesi Didier Drogba'yı geride bıraktı. Salah, Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu.
215 MAÇTA 140 GOL!
Son 5 sezondur Liverpool forması giyen Salah, 215 maçta 140 gol atıp 52 de asist kaydetti.
Mısırlı yıldız, milli takımda ise 71 maçta 43 gol attı.