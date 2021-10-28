Youtube'da erişim problemi yaşıyor. Akşam saatlerinde yaşanan erişim problemi sonrası kullanıcılar "Youtube çöktü mü, neden girilmiyor?' sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmazken problemin tarayıcı üzerinden siteye giren kullanıcılarda ortaya çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, Facebook çöktü mü, neden girilmiyor? İşte konuya ilişkin detaylar;
YouTube'da yaşanan erişim sorununun anlık olduğu ve birazdan düzeleceği düşünülüyor. YouTube'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.
YouTube'da video akışıyla ilgili sorunların birçok nedeni olabilir. İnternet veya cihaz bağlantınızla ilgili sorunları gidererek videolarınızı tekrar oynatabilirsiniz.
Aşağıdaki bildirimlerden birini aldıysanız video akışıyla ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz: