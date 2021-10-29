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Giriş Tarihi: 29.10.2021 09:50 Son Güncelleme: 30.10.2021 17:39

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle beraber kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredilerinde faizleri düşürdü. Bu durum, çeşitli sebeplerden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların güncel kredi faiz oranları...

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından 200 baz puan faiz indirimine gidilmesinin ardından bankaların güncel kredi faiz oranlarına gözler çevrildi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması kamu bankaları tarafından yapılırken, ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaş "27 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel kredi faiz oranları

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Buna göre, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar;

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

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Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ne kadar?
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