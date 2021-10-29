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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:54 Son Güncelleme: 1.11.2021 10:02

CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni Monterrey kazandı

AA
CONCACAF Şampiyonlar Ligi’ni Monterrey kazandı

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde Club America'yı 1-0 yenen Monterrey, şampiyon oldu.

Meksika'nın Guadalupe kentindeki BBVA Stadı'nda oynanan final maçında, Meksika temsilcileri Monterrey ile Club America karşılaştı.

Monterrey, 9. dakikada Rogelio Funes Mori'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve tarihinde 5. kez bu şampiyonadan zaferle ayrıldı. Meksika ekibi, kupaya uzanarak gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Daha önce 7 kez şampiyonluk yaşayarak turnuvanın en başarılı takımı konumundaki Club America ise ilk kez finalde kaybetti.

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CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni Monterrey kazandı
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