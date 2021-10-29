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Giriş Tarihi: 29.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 29.10.2021 07:13

Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! Cuma hutbesi 29 Ekim 2021 konusu ne oldu?

Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! Cuma hutbesi 29 Ekim 2021 konusu ne oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Ekim tarihli Cuma hutbesini yayınladı. Bu haftaki hutbede "Onun bize mirası, eşsiz vafası" konusu müslüman alemine aktarılacak. Cuma namazına katılacak olan binlerce vatandaşa okunacak hutbeyle ilgili olarak “29 Ekim Cuma hutbesi konusu nedir?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 29 Ekim 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi konusu ve tüm detaylar...

Cuma hutbesi, Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen konu ile ilgili hadisler namazdan önce cemaate okunuyor. Bu sayede cemaate önemli konularda bilgi ve fikir sahibi olması sağlanmış oluyor. Bu haftanın konusunu merak eden vatandaşlar "29 Ekim Cuma hutbesi konusu nedir?" sorusunu araştırmaya başladı. Konular Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri arasından seçilerek Perşembe gününden belirleniyor. Peki, Diyanet İşleri 29 Ekim 2021 Cuma hutbesi konusu ne oldu? İşte detaylar...

Muhterem Müslümanlar!

Bir Mevlid-i Nebi Gecesini daha geride bıraktık. Mevlid-i Nebi'yi içine alan haftayı ise bu yıl "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temasıyla idrak etmeye devam ediyoruz. Geliniz, bugünkü hutbemizde âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin hayatından vefa örneklerini yeniden hatırlayalım.

Aziz Müminler!

Resûl-i Ekrem (s.a.s), ilk önce Rabbine karşı vefalıydı. Nitekim O, Cenâb-ı Hakk'a kulluk ve itaatten, sadakat ve teslimiyetten bir an olsun ayrılmadı. Bir defasında Hz. Âişe annemiz, Peygamberimizin geceleri namaz kılmaktan dolayı ayaklarının şiştiğini görünce "Ya Resûlallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?" diye sormuştu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu: "Ya Âişe! Şükreden bir kul olmayayım mı?"

Kıymetli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) insanlara karşı vefalıydı. O, öylesine vefalıydı ki ömrü boyunca insanların dünyada ve ahirette huzura ermeleri için çırpınmıştı. Nitekim Rabbimiz, bir ayette Habibine şöyle seslenmişti: "İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin!"

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Değerli Müminler!

Peygamberimiz, ailesine karşı da vefalıydı. Mekke'nin fethedileceği gün çadırını Hz. Hatice validemizin kabrine yakın bir yere kurdurarak en zor zamanlarında kendisine destek olan sevgili eşine; ne zaman yanına gelse sevinçle ayağa kalkarak da kızı Hz. Fâtıma'ya olan vefasını göstermişti.

Rahmet Peygamberi (s.a.s), anne ve babaya vefa gösterilmesine ise ayrı bir değer vermişti. Bir keresinde "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim Yâ Resûlallah!" diyen bir gence "Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür!" buyurmuştu.

Aziz Müslümanlar!

Resûl-i Ekrem (s.a.s), ahdine vefa gösterir, verdiği sözü muhakkak yerine getirirdi. Bir hadisinde ahde vefanın önemini şöyle anlatmıştı: "Emanete riayet etmeyenin imanı olgunlaşmamıştır; ahde vefa göstermeyenin ise dini kemâle ermemiştir."

İki cihan serveri Peygamberimiz, çevreye de vefalıydı. "Kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin" buyurarak tabiata; "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun." uyarısıyla hayvanlara; akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesini emrederek, suya vefasını göstermişti.

Değerli Müminler!

Vefalı olmak imandandır ve müminin şanındandır. O halde, bugün bize düşen, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Sevgili Peygamberimiz gibi vefalı olmaktır. "Müminler, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." ayetini hayatımıza taşımaktır. Unutmayalım ki Rabbimize, insanlara, ailemize, çevreye ve ahdimize vefa göstermek, bizi Cenâb-ı Hakk'ın rızasına kavuşturacak, dünya ve ahiret saadetini kazanmamıza vesile olacaktır.

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Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! Cuma hutbesi 29 Ekim 2021 konusu ne oldu?
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