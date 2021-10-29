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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Ronaldo’ya ikiz bebek sürprizi

Ronaldo’ya ikiz bebek sürprizi
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez ikiz bebek sahibi oluyor. Dört çocuğu olan Portekizli oyuncu, Georgina'dan ilk çocuklarını kucağına alacak. Ünlü futbolcunun hayat arkadaşı Arjantinli model, ikizlere 12 haftadır hamile olduğunun müjdesini verdi. Ronaldo, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa "İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, sizinle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz" notunu düştü. Çiftin bu paylaşımı dakikalar içinde milyonlarca kişi tarafından beğenildi.

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Ronaldo’ya ikiz bebek sürprizi
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