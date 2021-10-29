Ronaldo’ya ikiz bebek sürprizi

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez ikiz bebek sahibi oluyor. Dört çocuğu olan Portekizli oyuncu, Georgina'dan ilk çocuklarını kucağına alacak. Ünlü futbolcunun hayat arkadaşı Arjantinli model, ikizlere 12 haftadır hamile olduğunun müjdesini verdi. Ronaldo, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa "İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutlulukduyuyoruz, sizinle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz" notunu düştü. Çiftin bu paylaşımı dakikalar içinde milyonlarca kişi tarafından beğenildi.