Sacha Boey şoku!

Fransız sağ bekin sakatlığı nüksetti, Boey 3 maç daha kaçıracak
Sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey'nin sahalara dönüş süresi uzadı. Beşiktaş derbisinide kaçıran Fransızsağ bek, kasım ayındakimilli arada takıma katılabilecek.Gaziantep FK, L.Moskova ve Karagümrük maçlarında oynamayacak olan Sacha Boey, ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor. Kulüp doktoruYener İnce de oyuncu%100 hazır olmadan oynatılmayacağınıaçıkladı...
ASLAN, G.ANTEP MAÇINA BİLENİYOR
Bir günlük izin sonrasında G.Saray'da, G.Antep FK hazırlıkları başladı. Ana bölümde yarı sahada dört grup halinde dayanıklılık çalışması uygulanırken oyuncuların hırslı olduğu görüldü.