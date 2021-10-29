Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sacha Boey şoku!
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Sacha Boey şoku!

Sacha Boey şoku!

Fransız sağ bekin sakatlığı nüksetti, Boey 3 maç daha kaçıracak

Sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey'nin sahalara dönüş süresi uzadı. Beşiktaş derbisini de kaçıran Fransız sağ bek, kasım ayındaki milli arada takıma katılabilecek. Gaziantep FK, L.Moskova ve Karagümrük maçlarında oynamayacak olan Sacha Boey, ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor. Kulüp doktoru Yener İnce de oyuncu %100 hazır olmadan oynatılmayacağını açıkladı...

ASLAN, G.ANTEP MAÇINA BİLENİYOR
Bir günlük izin sonrasında G.Saray'da, G.Antep FK hazırlıkları başladı. Ana bölümde yarı sahada dört grup halinde dayanıklılık çalışması uygulanırken oyuncuların hırslı olduğu görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MEB'den flaş karar! Tüm lise öğrencilerini ilgilendiriyor...
Son dakika: Mısır'dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…
WBC'de milyonların beklediği maç! Usyk'ten Fury hakkında çarpıcı sözler...
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Fazla mesai için bu saatler dikkate alınacak
29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet Bayramı sözleri! Kısa, uzun, anlamlı, resimli, 29 Ekim mesajları ve Atatürk sözleri burada!
Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Sacha Boey şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA