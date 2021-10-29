Son dakika: Burak Yılmaz asist yaptı! Lille, PSG deplasmanında öne geçti...

Fransa Ligue 1'de 12. haftanın açılış maçında lider PSG, son şampiyon Lille'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Lille 1-0 önde tamamladı. Lille2İn golünü 31'de Kanadlı golcü Jonatrhan David atarken golde asisti milli futbolcu Burak Yılmaz yaptı.
36 yaşındaki milli futbolcu 39'da ise sarı kart gördü.
BU SEZON 4 GOL 4 ASİST!
Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 13 maçta 4 gol attı ve 4 asist kaydetti.
GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLUKTA BAŞROL OYNADI!
Geçen sezon Fransa Ligue 1'de Lille'in şampiyonluğunda başrol oynayan Burak Yılmaz, 33 maçta 18 gol attı ve 5 asist yaptı.