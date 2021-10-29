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Giriş Tarihi: 29.10.2021 23:20 Son Güncelleme: 29.10.2021 23:26

Son dakika: Burak Yılmaz asist yaptı! Lille, PSG deplasmanında öne geçti...

Son dakika: Burak Yılmaz asist yaptı! Lille, PSG deplasmanında öne geçti...

Fransa Ligue 1'de 12. haftanın açılış maçında lider PSG, son şampiyon Lille'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Lille 1-0 önde kapatırken Lille'in golünde Jonathan David'e asisti milli futbolcu Burak Yılmaz yaptı.

Fransa Ligue 1'de 12. haftanın açılış maçında lider PSG, son şampiyon Lille'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Lille 1-0 önde tamamladı. Lille2İn golünü 31'de Kanadlı golcü Jonatrhan David atarken golde asisti milli futbolcu Burak Yılmaz yaptı.

36 yaşındaki milli futbolcu 39'da ise sarı kart gördü.

BU SEZON 4 GOL 4 ASİST!

Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 13 maçta 4 gol attı ve 4 asist kaydetti.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLUKTA BAŞROL OYNADI!

Geçen sezon Fransa Ligue 1'de Lille'in şampiyonluğunda başrol oynayan Burak Yılmaz, 33 maçta 18 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Son dakika: Burak Yılmaz asist yaptı! Lille, PSG deplasmanında öne geçti...
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