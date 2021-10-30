Kırmızı Oda 49. son bölüm full izle! Tv8’de Kırmızı Oda son bölüm tamamı hemen izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın son bölümü özeti şöyle: Anne köpek yavrusunu çok seviyor, çok özlüyor. Artık bu resimdeki gibi yavrusuna yakın olmak istiyor." Asuman ve Süveyda'nın barışma sahnesi. Mükemmel annelik diye bir şey yoktur, yeteri kadar iyi anne olmak diye bir şey vardır. İki kanadı kırık kuş Derya ve Deniz... Ama nolursa olsun varlıklarıyla ısıtmışlar birbirlerini. Şimdi önlerinde büyük bir sınav var. Derya rüyalarındaki sesi takip ediyor ve annesine gidiyor… Derya ve annesinin seneler sonraki ilk karşılaşması