Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Ekim 2021 MPİ Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango çekilişi ve sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. MPİ çekilişinin tamamı Milli Piyango TV canlı yayını üzerinden takip edildi. Çekilişin büyük ödülü 20 Milyon TL olarak açıklandı. Zengin olma hayallerini bu haftaki çekilişe bırakanlar gözlerini Milli Piyango Online ile bilet sorgulama ekranına çevirdi. Buna göre; Milli Piyango sonuçları son dakika açıklandı! 29 Ekim Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı