Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Ekim 2021 MPİ Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango çekilişi ve sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. MPİ çekilişinin tamamı Milli Piyango TV canlı yayını üzerinden takip edildi. Çekilişin büyük ödülü 20 Milyon TL olarak açıklandı. Zengin olma hayallerini bu haftaki çekilişe bırakanlar gözlerini Milli Piyango Online ile bilet sorgulama ekranına çevirdi. Buna göre; Milli Piyango sonuçları son dakika açıklandı! 29 Ekim Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçlarının açıklanacağı saat milyonların gündemine geliyor. Milli Piyango Online tarafından dün gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 29 Ekim 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı…
29-10-2021 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi (Çekiliş No:34)
20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0842729
2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1314339
200.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0121588 - 0153481 - 0258132 - 0985821 - 1087130 - 1107620 - 1411354 - 1811158
1863870 – 1934652
20.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0128180 - 0156223 - 0193399 - 0221294 - 0251377 - 0366408 - 0516092 - 0543398
0576778 - 0728996 - 0905143 - 1074145 - 1087586 - 1171151 - 1197362 - 1425074
1767518 - 1833323 - 1970065 - 1989502
Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
021430 - 029337 - 032406 - 034754 - 034977 - 053707 - 054173 - 079672
086909 - 119561 - 165042 - 166125 - 181963 - 219057 - 222410 - 243378
309805 - 329196 - 366617 - 403013 - 405208 - 413692 - 433466 - 460695
464773 - 471734 - 480632 - 520136 - 522862 - 533322 - 544691 - 554636
557616 - 598090 - 599436 - 612047 - 614356 - 620458 - 628424 - 683108
721462 - 724552 - 745902 - 793544 - 815027 - 818421 - 853466 - 858096
869797 – 998856
Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
00626 - 01073 - 07208 - 07397 - 07885 - 13980 - 14106 - 15988
16329 - 16783 - 16793 - 16823 - 17710 - 19746 - 20251 - 20895
21173 - 23490 - 25977 - 28213 - 30014 - 30844 - 34500 - 34564
34941 - 36063 - 37471 - 38563 - 39543 - 41371 - 42813 - 44395
49093 - 49847 - 51440 - 60198 - 61528 - 66769 - 69119 - 70614
72133 - 76970 - 77616 - 79797 - 84660 - 85111 - 85327 - 87972
93216 - 95407
Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar
0101 - 0442 - 1571 - 2000 - 2098 - 2123 - 2158 - 2242
2558 - 2877 - 3102 - 3215 - 3219 - 3220 - 3783 - 4323
5084 - 5350 - 5554 - 5819 - 6071 - 6235 - 6602 - 6844
7865 - 8390 - 8813 - 8976 - 9153 – 9843
Son 3 rakamına göre 320 TL ikramiye kazanan numaralar
038 - 060 - 224 - 246 - 303 - 344 - 409 - 581
634 - 712
Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
11 - 16 - 23 - 33 - 86 - 90
Son 1 rakamına göre 80 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
4 - 6
Milli Piyango sonuçları 15:30'da başlayan çekilişte birçok kategoride ikramiye veren rakamlar belirlendikten sonra 17:30'da ise amorti ve büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklandı.
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.