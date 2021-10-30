Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Ekim 2021 MPİ Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 30.10.2021 07:15 Son Güncelleme: 30.10.2021 07:18

Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Ekim 2021 MPİ Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Ekim 2021 MPİ Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango özel çekilişi 29 Ekim Cuma günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Milli Piyango çekilişi sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ilgili kurumun resmi sitesinden yapılan canlı yayın sonrası belli oldu. Şans oyunları oynayanlar için Milli Piyango sonuçları ve büyük ikramiye, amorti kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ederken Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı gibi sorulara da ayrıca yanıt aranıyordu. İşte 29 Ekim 2021 Milli Piyango sonuçları ve tüm detaylar!

Milli Piyango çekilişi ve sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. MPİ çekilişinin tamamı Milli Piyango TV canlı yayını üzerinden takip edildi. Çekilişin büyük ödülü 20 Milyon TL olarak açıklandı. Zengin olma hayallerini bu haftaki çekilişe bırakanlar gözlerini Milli Piyango Online ile bilet sorgulama ekranına çevirdi. Buna göre; Milli Piyango sonuçları son dakika açıklandı! 29 Ekim Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango sonuçlarının açıklanacağı saat milyonların gündemine geliyor. Milli Piyango Online tarafından dün gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 29 Ekim 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı…

29-10-2021 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi (Çekiliş No:34)

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0842729

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1314339

200.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0121588 - 0153481 - 0258132 - 0985821 - 1087130 - 1107620 - 1411354 - 1811158

1863870 – 1934652

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0128180 - 0156223 - 0193399 - 0221294 - 0251377 - 0366408 - 0516092 - 0543398

0576778 - 0728996 - 0905143 - 1074145 - 1087586 - 1171151 - 1197362 - 1425074

1767518 - 1833323 - 1970065 - 1989502

Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

021430 - 029337 - 032406 - 034754 - 034977 - 053707 - 054173 - 079672

086909 - 119561 - 165042 - 166125 - 181963 - 219057 - 222410 - 243378

309805 - 329196 - 366617 - 403013 - 405208 - 413692 - 433466 - 460695

464773 - 471734 - 480632 - 520136 - 522862 - 533322 - 544691 - 554636

557616 - 598090 - 599436 - 612047 - 614356 - 620458 - 628424 - 683108

721462 - 724552 - 745902 - 793544 - 815027 - 818421 - 853466 - 858096

869797 – 998856

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00626 - 01073 - 07208 - 07397 - 07885 - 13980 - 14106 - 15988

16329 - 16783 - 16793 - 16823 - 17710 - 19746 - 20251 - 20895

21173 - 23490 - 25977 - 28213 - 30014 - 30844 - 34500 - 34564

34941 - 36063 - 37471 - 38563 - 39543 - 41371 - 42813 - 44395

49093 - 49847 - 51440 - 60198 - 61528 - 66769 - 69119 - 70614

72133 - 76970 - 77616 - 79797 - 84660 - 85111 - 85327 - 87972

93216 - 95407

Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

0101 - 0442 - 1571 - 2000 - 2098 - 2123 - 2158 - 2242

2558 - 2877 - 3102 - 3215 - 3219 - 3220 - 3783 - 4323

5084 - 5350 - 5554 - 5819 - 6071 - 6235 - 6602 - 6844

7865 - 8390 - 8813 - 8976 - 9153 – 9843

Son 3 rakamına göre 320 TL ikramiye kazanan numaralar

038 - 060 - 224 - 246 - 303 - 344 - 409 - 581

634 - 712

Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

11 - 16 - 23 - 33 - 86 - 90

Son 1 rakamına göre 80 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

4 - 6

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 EKİM 2021

Milli Piyango sonuçları 15:30'da başlayan çekilişte birçok kategoride ikramiye veren rakamlar belirlendikten sonra 17:30'da ise amorti ve büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklandı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKM açılışında sosyal medya Meral Akşener'i konuştu! AVM açılacağını iddia etmişti
İşte AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranı! Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
Son dakika: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
Son dakika: Güzel oyuncu Cemre Baysel hasta yatağından paylaştı: Bir yıldır benimle yaşayan şeyden kurtuldum!
İşte FETÖ'nün hain darbe girişiminin öncesi-sonrası ve bilinmeyenleri! İlk kez A Haber'de anlatıldı
Son dakika... Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor
Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Antalya’daki dehşetin detayları ortaya çıktı! Öldürdü soydu taksi ile kaçtı!
Başkan Erdoğan: Atatürk Kültür Merkezi eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin göründüğü yerdir
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Ekim 2021 MPİ Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA