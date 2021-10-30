ÖGG sonuçları ile ilgili olarak son dakika açıklaması bekleniyor. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20-22 Ekim 2021 olarak açıklanmıştı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavının sonuçları Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunun sisteme girilmesi gerekiyor.
17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması planlanıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021'dir.
Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.