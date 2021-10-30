ÖGG sonuçları ile ilgili olarak son dakika açıklaması bekleniyor. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20-22 Ekim 2021 olarak açıklanmıştı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?