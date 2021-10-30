Premier Lig’de haftanın karlı takımı Chelsea oldu!

LİVERPOOL VE MANCHESTER CİTY PUAN KAYBETTİ

Şampiyonluk adaylarından Liverpool ve Manchester City, haftayı puan kaybıyla kapattı. Liverpool, Brighton'ı ağırladığı mücadelede 4. dakikada Jordan Henderson ve 24. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip, 41. dakikada Enock Mwepu ve 65. dakikada Leandro Trossard'ın kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı ve taraflar 2-2'lik sonuçla birer puana razı oldu. Ligde Liverpool 22, Brighton 16 puana ulaştı.