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Giriş Tarihi: 30.10.2021 20:38 Son Güncelleme: 30.10.2021 20:39

Premier Lig'de haftanın karlı takımı Chelsea oldu!

AA
Premier Lig’de haftanın karlı takımı Chelsea oldu!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-0 yendi. Şampiyonluk adaylarından Liverpool, Brighton ile 2-2 berabere kaldı, Manchester City ise Crystal Palace'a 2-0 yenildi.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United ile karşılaşan lider Chelsea, 65 ve 77. dakikalarda Reece James, 81. dakikada penaltıdan Jorginho'nun attığı gollerle 3-0 galip geldi. Bu sonuçla 25 puana çıkan Chelsea, zirvedeki yerini korudu. Newcastle United, 4 puanla 19. sırada kaldı.

LİVERPOOL VE MANCHESTER CİTY PUAN KAYBETTİ

Şampiyonluk adaylarından Liverpool ve Manchester City, haftayı puan kaybıyla kapattı. Liverpool, Brighton'ı ağırladığı mücadelede 4. dakikada Jordan Henderson ve 24. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip, 41. dakikada Enock Mwepu ve 65. dakikada Leandro Trossard'ın kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı ve taraflar 2-2'lik sonuçla birer puana razı oldu. Ligde Liverpool 22, Brighton 16 puana ulaştı.

Crystal Palace ise deplasmanda son şampiyon Manchester City'yi 6. dakikada Wilfried Zaha ve 88. dakikada Conor Gallagher'ın bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Manchester City'de Aymeric Laporte, 45+2. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manchester City, 20 puanda kalırken Crystal Palace, 12 puana yükseldi.

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Premier Lig'de haftanın karlı takımı Chelsea oldu!
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