Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ve oyuncuları!

Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında olan Hababam Sınıfı filmi, bu akşam TV ekranlarında olacak. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan serinin ikinci filmi olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı gösterilecek. Bu doğrultuda, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne dönmüştür. Okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile sınıfın başı derttedir. Edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefatı üzerine derslere Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. İyileşen Mahmut Hoca okula geri döner, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Kemal Sunal

Münir Özkul

Halit Akçatepe

Semra Özdamar

Tarık Akan

Şener Şen

Feridun Şavlı

Akil Öztuna

Cem Gürdap

Ertuğrul Bilda

Ahmet Arıman

Sıtkı Akçatepe

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi çekimleri İstanbul Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrında yapılmıştır.