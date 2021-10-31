Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:53

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ve oyuncuları!

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ve oyuncuları!

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Türk sinemasının mihenk taşlarından olan Hababam Sınıfı serisinin bu filminde, okula edebiyat öğretmeninin okuldan ayrılması üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi, konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları, konusu ve çekildiği yer

Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında olan Hababam Sınıfı filmi, bu akşam TV ekranlarında olacak. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan serinin ikinci filmi olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı gösterilecek. Bu doğrultuda, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne dönmüştür. Okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile sınıfın başı derttedir. Edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefatı üzerine derslere Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. İyileşen Mahmut Hoca okula geri döner, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

  • Kemal Sunal
  • Münir Özkul
  • Halit Akçatepe
  • Semra Özdamar
  • Tarık Akan
  • Şener Şen
  • Feridun Şavlı
  • Akil Öztuna
  • Cem Gürdap
  • Ertuğrul Bilda
  • Ahmet Arıman
  • Sıtkı Akçatepe

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi çekimleri İstanbul Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrında yapılmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Erman Toroğlu Konyaspor maçı sırasında Fenerbahçe’deki çarpıcı gerçeği açıkladı! “Vitor Pereira ve futbolcular arasında…”
Son dakika haberi: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi! Ortak mekanizma mutabakatı
SON DAKİKA: Üst üste 3 mağlubiyet sonrası Erman Toroğlu'ndan sert sözler! 'Eline megafon aldı milleti yollara döktü ama...'
Milyonlarca emekliye müjde! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA | Takıntılı sevgiliden akılalmaz intikam! Erkek arkadaşının hayatını adeta kabusa çevirdi
Son dakika haberler: Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı!
Son dakika: İptel edilen gol sonrası Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri: Deli misin sen?
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
Son dakika: Altay Bayındır şoku sonrası gözler Berke'nin üstünde! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu ve oyuncuları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA