Son dakika: Zlatan Ibrahimovic'ten çarpıcı Mbappe ve PSG sözleri! "Yeterli bulmuyorum, kan tadı almalı!"

Son dakika haberi... Milan'ın 40 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, eski takımı PSG ve Kylian Mbappe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsveçli yıldız, verdiği röportajda Fransız yıldız Mbappe ve PSG'yi yetersiz bulduğunu açıkladı.
Ibrahimovic'e göre Mbappe'nin daha da gelişmesi için ateş üstünde yürümeyi, acı çekmeyi, kan tadı alması gerektiği belirtildi.
2012-2016 yılları arasında 4 sezon boyunca PSG forması giyen İsveçli yıldız, Mbappe'nin kendisini geliştirmek için kusurlarına daha çok odaklanmasını söyledi.
Kylian Mbappe ve eski takımı PSG hakkında Telefoot'a konuşan Ibrahimovic'in açıklamaları şu şekilde;
"MBAPPE KAN TADI ALMALI"
"Mbappe'yi seviyorum ama yeterli bulmuyorum. Acı çekmeyi öğrenirse çok iyi olabilir. Kan tadına bakmalı ve ateşte yürümeli."
"Çevresini, kendisine yeterince iyi olmadığını ve daha iyi olacağını söyleyen kişilerle donatmalı."
"KYLIAN MBAPPE BENİM İLK 10'UMDA"
"Kylian Mbappe benim ilk 10'umda. Çok uzun süredir zirvede olan isimler var ama gençler arasında Erling Haaland ve başka kim olabilir? Ibrahimovic var (!), diğerleri hakkında konuşmaya gerek yok!"
Kendi dönemi ve şu anki PSG'yi karşılaştıran Zlatan Ibrahimovic, mevcut Paris'i yeterli bulmuyor:
"PSG BİR TAKIM DEĞİL"
"Hayır daha iyi değiller. Çünkü biz bir takımdık. Şu anki PSG bir takım değil. Belki daha sonra olabilirler. Bu takıma inanıyorum ama en iyisi değiller."
IBRAHIMOVIC: 180 MAÇTA 156 GOL
Zlatan Ibrahimovic, 2012 - 2016 yılları arasında formasını giydiği PSG'de 180 maçta 156 gol attı ve 61 asist yaptı.
40 YAŞINDA MILAN'DA 19 GOL!
40 yaşındaki İsveçli yıldız, bu sezon ise Milan formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti. Ibrahimovic, geçen sezon ise Milan'da 27 maçta 17 gol attı.
MBAPPE: 185 MAÇTA 138 GOL
Bu sezon PSG formasıyla 14 maçta 6 atıp 8 asist yapan Mbappe ise 5 sezonunu geçirdiği Fransız ekibinde 185 maçta 138 gol attı ve 69 asist yaptı.