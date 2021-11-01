Aboubakar ve Talisca’nın takımı Al-Nassr’da kriz büyüyor! Yıldız isim ayrılmayı seçti...

Eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr'da kötü günler sürüyor. Son olarak mali şartları yerine getirmedikleri için 2022 Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al-Nassr için kriz büyüyor.
Gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre, takımdaki Suudi ve ve yabancı futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından Anderson Talisca'nın mutsuz olduğu söylendi.
Men kararının da etkisiyle takımdaki mutsuzluğu artan Talisca, son yaşananlarla birlikte Al-Nassr'dan ayrılma ihtimalini arttırdı.
Al-Nassr'ın yerli futbolcularından Abdel Fateh, bir lig maçının ardından "Burada yerli futbolcular baskı altında. Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler bulunuyor. Yabancı oyuncular daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar." diye konuşmuştu.
Takımın önemli yabancı oyuncularından birisi olan Anderson Talisca, takım arkadaşının bu sözlerine şöyle cevap vermişti:
''Takımda 90 dakika sahada kalmak istiyorsan, kendini bu kulübe vermelisin. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Yabancılara saygı duyulması gerekiyor. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum.''