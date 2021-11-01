Aboubakar ve Talisca’nın takımı Al-Nassr’da kriz büyüyor! Yıldız isim ayrılmayı seçti...

Takımın önemli yabancı oyuncularından birisi olan Anderson Talisca, takım arkadaşının bu sözlerine şöyle cevap vermişti:

''Takımda 90 dakika sahada kalmak istiyorsan, kendini bu kulübe vermelisin. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Yabancılara saygı duyulması gerekiyor. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum.''