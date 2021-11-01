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Giriş Tarihi: 1.11.2021 17:09

Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve nereli? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora yaşı, hayatı ve daha önce yer aldığı diziler!

Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve nereli? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora yaşı, hayatı ve daha önce yer aldığı diziler!

Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat verecek olan Aslıhan Malbora yaşı, daha önce oynadığı diziler, memleketi gibi birçok detayla araştırma konusu haline geldi. Bu noktada “Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Üç Kuruş dizisinde Leyla rolündeki Aslıhan Malbora hakkında merak edilen tüm detaylar...

Bu akşam ekranlara gelecek olan Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat verecek olan Aslıhan Malbora araştırma konusu haline geldi. Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da dünyaya geldi. Oyuncu daha önceden Her Yerde Sen dizisinde de yer almıştı. Bu noktada "Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı Aslıhan Malbora hakkında merak edilenler...

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynamıştır. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir.

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Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve nereli? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora yaşı, hayatı ve daha önce yer aldığı diziler!
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