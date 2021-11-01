Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında ve nereli? Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora yaşı, hayatı ve daha önce yer aldığı diziler!

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynamıştır. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir.