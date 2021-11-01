PSG’ye transferi olay olmuştu! Ramos ile yollar ayrılıyor

Futbol tarihinin en dikkat çeken transfer dönemlerinden biri geçtiğimiz yaz yaşandı. Bu dönemin en dikkat çeken takımı ise PSG oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için adeta gözünü karartan Fransız devi, Mbappe ve Neymar'lı kadrosunu Messi, Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi gibi süper yıldızlarla güçlendirdi.
Messi'nin ardından en fazla dikkat çeken transfer ise Ramos olmuştu. Fakat İspanyol yıldız beklentileri karşılayabilmiş değil.
Sakatlığı sebebiyle henüz 1 dakika bile PSG formasını giyemeyen İspanyol savunmacı ile ocak ayında yollar ayrılabilir.
DEVRE ARASI YOLLAR AYRILABİLİR...
Takımın savunmadaki lideri olması için imza attırılan 35 yaşındaki futbolcu, uzayan sakatlığından dolayı yönetimi düşündürüyor.
Haftalık 250 bin sterlin kazanan Ramos, henüz forma giymemesine rağmen 4 milyon sterlin kazanmış durumda.
Yıllık maaşı yaklaşık 13 milyon sterlin olan başarılı oyuncunun devre arası transfer döneminde serbest bırakılması gündemde. Ancak Ramos'un bu teklife nasıl bakacağı belirsiz.
Fransız basınında Le Parisien'in haberine göre Ramos'un sahalara dönmesi daha fazla uzarsa, ocak ayında ayrılık kaçınılmaz olacak.