Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim reyting sonuçları birincisi Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi?

Reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarında diziler, filmler ve yarışma programları birinci olmak için kapışıyor. Dünün reyting sonuçları merak edilirken 31 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Reyting sonuçları ile Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi birinci oldu sorusu yanıt bulacak. İşte 31 Ekim Pazar Reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
24 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.
TEŞKİLAT
YARGI
TEŞKİLAT (ÖZET)
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