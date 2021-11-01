Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim reyting sonuçları birincisi Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi?

Reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarında diziler, filmler ve yarışma programları birinci olmak için kapışıyor. Dünün reyting sonuçları merak edilirken 31 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Reyting sonuçları ile Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi birinci oldu sorusu yanıt bulacak. İşte 31 Ekim Pazar Reyting sonuçları sıralaması