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Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:00

Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim reyting sonuçları birincisi Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim reyting sonuçları birincisi Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi?

Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için zirveyi zorladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak konusu oldu. Kanal D’de Yargı, Tv8’de Masterchef, TRT1’de Teşkilat yeni bölümleriyle ekrana gelirken bu yapımlardan sadece bir tanesi birinci olacak. Dizilerin Total, AB ve ABC1’de birinci olması yapımlar için büyük önem taşırken izleyici kitlesi buna yön veriyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim reyting sonuçları birincisi Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi? İşte reyting sonuçları 31 Ekim 2021

Reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarında diziler, filmler ve yarışma programları birinci olmak için kapışıyor. Dünün reyting sonuçları merak edilirken 31 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Reyting sonuçları ile Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi birinci oldu sorusu yanıt bulacak. İşte 31 Ekim Pazar Reyting sonuçları sıralaması

31 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

24 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 5 SIRALAMA

TEŞKİLAT

YARGI

TEŞKİLAT (ÖZET)

FOX ANA HABER

HAVA DURUMU

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim reyting sonuçları birincisi Teşkilat mı, Yargı mı, Masterchef mi?
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