Son dakika: Cengiz Ünder’den Beşiktaş taraftarına övgü dolu sözler! Geleceği hakkında ipuçları verdi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de geçirdiği kiralık dönemde göze giremeyen ve performansı düşük kalan Cengiz Ünder, yaz transfer sezonunda Roma'dan bir kez daha kiralandı ve Marsilya formasını sırtına geçirdi.
Fransa Ligue 1'de sezona iyi başlayan ve eski günlerinden kesitler sunan milli oyuncumuz, Marsilya'da bu sezon 13 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.
Yükselen performansıyla takımın önemli isimlerinden birisi olan Cengiz, Fransız televizyonu Canal+'ya röportaj verdi.
24 yaşındaki yıldız oyuncu, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsederken, geleceği hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
İşte Cengiz Ünder'in açıklamaları...
"Velodrome'da harika bir atmosfer var ve burada oynamak inanılmaz bir duygu. Bu duyguyu, Türkiye'de oynarken yalnızca Beşiktaş'ın stadında hissettim. Şimdi ise Marsilya taraftarının harika desteğini hissediyorum."
"Jorge Sampaoli, takımı çok iyi yönetiyor ve enerjisiyle takımı ateşliyor. Onunla çalışmak bazen komik olabiliyor ve hep beraber çok eğleniyoruz."
"Transferim gerçekleşmeden önce Sampaoli'yle konuştum. Onun enerjisini telefonda bile çok iyi hissettim. Marsilya'da hücumda serbest kalabiliyorum ve bu durum benim için çok önemli."
"PSG maçında gerçekten harika bir atmosfer vardı. Maçtan galip geleceğimiz fırsatları yakaladık. Hatta, Ashraf Hakimi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda Milik'in hemen yanındaydım ve o pozisyonda golü atabileceğimi düşünüyordum."
"UMARIM BURADA UZUN YILLAR DEVAM EDEBİLİRİM"
"PSG çok iyi bir kadroya sahip ve birçok dünya yıldızıyla oynuyorlar. Bu sezon Lionel Messi'yi de kadrolarına dahil ettiler. Ben, Messi'yi izleyerek büyüdüm. Roma'dayken Barcelona ile oynadığımız maçta onu karşımda gördüğüme inanamamıştım."
Bence Marsilya'nın şampiyon olma ihtimali var. PSG'yi durdurabileceğimizi düşünüyorum. Sahada, tüm kalbiyle savaşanlar kazanır; parası olanlar değil."
"Marsilya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geldiğim günden beri, kendimi evimde hissediyorum. Umarım, burada uzun yıllar devam edebilirim."