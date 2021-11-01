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Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:43 Son Güncelleme: 1.11.2021 08:44

VGM burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlkokul, lise ve üniversite öğrencileri VGM burs başvuru tarihleri araştırması yapıyor. Son olarak ortaöğrenim burs başvurusu sona ermiş yükseköğrenim burs başvuru süreci geri sayımı başlamıştı. İhtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslar www.vgm.gov.tr adresinden tamamlanıyor. Yayınlanan takvime göre VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

VGM burs başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. İlgili kurum tarafından ilkokul, ortaokul ve lise (ortaöğrenim) burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. Üniversite öğrencileri ise VGM burs başvurusu başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere kademe olarak başvuru tarihleri değişiyor. Peki VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yayınlanan takvime göre, yükseköğrenim burs başvuruları 01 Kasım 2021'de başlayacak. 15 Kasım'da sona erecek.

2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM 2021 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

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VGM burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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