VGM burs başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. İlgili kurum tarafından ilkokul, ortaokul ve lise (ortaöğrenim) burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. Üniversite öğrencileri ise VGM burs başvurusu başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere kademe olarak başvuru tarihleri değişiyor. Peki VGM burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yayınlanan takvime göre, yükseköğrenim burs başvuruları 01 Kasım 2021'de başlayacak. 15 Kasım'da sona erecek.
VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021
VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021
VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.
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