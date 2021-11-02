Ahmet Nur Çebi'den Rezan Epözdemir'e sert cevap! "Otursun oturduğu yerde..."

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, Sporting'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çebi, Beşiktaş'ın derbiyi haksız kazandığını söyleyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e de yanıt verdi.
Portekiz'deki karşılaşma öncesi takımdaki sakatlıklar nedeniyle şanssız bir dönem geçirdiklerini ifade eden Çebi, "Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Süper Lig'e etkisinden ziyade Şampiyonlar Ligi'ne de etki etti. Batshuayi, Pjanic, Vida, Rosier... Şanssızlıklar yaşamaya devam ediyoruz." dedi.
TRABZONSPOR MAÇI YORUMU
Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı için "Trabzonspor'la cumartesi oynayacağız. O maç pazar günü olsun isterdik, niye cumartesi? Perşembe gece İstanbul'da olacağız, cuma günü evinde dinlenen oyuncuyu neredeyse sıfır antrenmanla maça çıkaracağız. Anladığım kadarıyla yayıncı kuruluşun ısrarları var." ifadelerini kullandı.
CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ!
Başkan Çebi, Süper Lig'deki hakem kararıyla ilgili de konuştu. Atakaş Hatayspor maçında Cüneyt Çakır'ın ofsayt nedeniyle iptal ettiği gole değinen Ahmet Nur Çebi şunları söyledi; "Taraftarımız, 'Başkan elini masaya vursana' diyerek çektikleri acılara tepki gösteriyor. Taraftarlarımız bilsin ki ben gereken yerde, gereken şekilde tepkimi gösteriyorum. Bana güvenmelerini istiyorum. Cüneyt Çakır çok büyük bir hoca. Koskocaman hakem pozisyonu izliyor ve anlamayıp, yardımcısıyla dakikalarca izliyor. VAR'a rağmen hala hatalar devam ediyorsa bunlar, hata olmaktan çıkar. O VAR'daki hakem Başakşehir maçında da hatalar yaptı. Her hakem problemleri ayyuka çıktığında bir MHK Başkanı ya da kurulunun kellesi alınıyor. Defalarca aldınız, bu iş çözülmüyor. İşi çözmeye niyetiniz varsa bu işin kökünde MHK ya da TFF olmadığını anlamanız gerek.
"SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Genç hakemler gelsin. Hata yapacaksa genç hakemler yapsın. Bir diyet ödeyeceksek, geleceğimiz için ödeyelim. Geçmişi bırakmayan hakemler yapısı artık Beşiktaş'a, bana göre Beşiktaş'a, Galatasaray'a göre Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye göre Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Al gülüm, ver gülümle bir yere varamayız. Sistemi değiştireceğiz. Bu işin başka kurtuluşu kalmadı."
"SERGEN HOCA İLE ARAMIZDA AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ VAR"
"Sergen Hoca ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var. Hocamız, istediği kadar burada görev yapacak. Ben ona güveniyorum. Hocanın buradan gitmesini istiyormuşum gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. En son yapılacak şey bu. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Futbolcularımı küçük düşürücü ifadeler... Yok otelde kalmışlar, gitmişler gelmişler... Ben hocayı istiyormuşum, istemiyormuşum... Ben hocayla çalışacağım, bana sormasınlar. Ben bu çocuğu seviyorum, benim hocamı seviyorum.",
REZAN EPÖZDEMİR'E YANIT!
"Galatasaray'ın attığı gol, bizim gol... İkisi birbirine çok benziyor. Galatasaray'ın golü gol değil demedik. Bizimki gol dedik. Bu golse, bu da gol. Bir algı yaratıldı, Galatasaray'ın golüne gol değil demişiz. O zaman kendi golüme gol değil demiş oluyorum."
Çebi, Beşiktaş'ın derbiyi haksız kazandığını söyleyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e de yanıt verdi.
"Galatasaray centilmence açıklama yaptı, sonra bugün bir yönetici çıktı 'Galatasaray maçı haksız kaybetti' dedi. O arkadaş yanlış konuşmuş. Ya öteki yönetici, ya bu yönetici. O arkadaş da otursun oturduğu yerde, mesleğini icra etsin. Ayıp etmiş."