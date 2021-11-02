Ahmet Nur Çebi'den Rezan Epözdemir'e sert cevap! "Otursun oturduğu yerde..."

REZAN EPÖZDEMİR'E YANIT!

"Galatasaray'ın attığı gol, bizim gol... İkisi birbirine çok benziyor. Galatasaray'ın golü gol değil demedik. Bizimki gol dedik. Bu golse, bu da gol. Bir algı yaratıldı, Galatasaray'ın golüne gol değil demişiz. O zaman kendi golüme gol değil demiş oluyorum."

Çebi, Beşiktaş'ın derbiyi haksız kazandığını söyleyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e de yanıt verdi.

"Galatasaray centilmence açıklama yaptı, sonra bugün bir yönetici çıktı 'Galatasaray maçı haksız kaybetti' dedi. O arkadaş yanlış konuşmuş. Ya öteki yönetici, ya bu yönetici. O arkadaş da otursun oturduğu yerde, mesleğini icra etsin. Ayıp etmiş."