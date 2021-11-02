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Giriş Tarihi: 2.11.2021 10:43 Son Güncelleme: 2.11.2021 10:55

Anadolu'nun yeni Aslan'ı Niğde Anadolu!

Anadolu’nun yeni Aslan’ı Niğde Anadolu!

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Niğde Anadolu, Galatasaray'ın resmen pilot takımı oldu. Niğde Anadolu'nun teknik direktörlüğüne ise Florya'daki altyapı hocalarından Ceyhun Müderrisoğlu getirildi. Hafta sonu Gaziantep galibiyeti sonrası Niğde Anadolu ile ilgili açıklamalar yapan Fatih Terim, Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili başkan Seyit Mehmet Özkan ile sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun hocayı Niğdespor’a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz." demişti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Galatasaray'ın pilot takım projesi hayata geçti. 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu'yu resmen bünyesine katan sarı-kırmızılı kulüp, Florya'da U-19 Takımı'nda sivrilen altyapısındaki gençleri profesyonel olarak değerlendirecek.

G.Saray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Ural Aküzüm'ün başkanlığını yaptığı Niğde Anadolu'da teknik direktörlük görevine de Florya'daki altyapı hocalarından Ceyhun Müderrisoğlu getirildi. Niğde Anadolu, 2.Lig B Grubu'nda 9 maçta topladığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

"NİĞDESPOR ŞU ANDA GALATASARAY AĞIRLIKLI"

Altyapıdaki futbolculardan A takıma dahil etmek istediği oyuncuların olup olmamasının sorulması üzerine gelen soruya ise Fatih Terim, "Tabii var. Zaten Bartuğ bizimle çıkıyor. İnşallah Bartuğ'u daha iyi hazırlayacağız. Bu arada Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili başkan Seyit Mehmet Özkan ile sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ile Niğde'ye gideceğiz. Bize çok faydası olacak. Onun verdiği rapor doğrultusunda bu tarafa oyuncularımızı aktaracağız. Buradan söylemiş olayım. Her yaş grubumuzu seyrediyorum" şeklinde cevap verdi.

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Anadolu'nun yeni Aslan'ı Niğde Anadolu!
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