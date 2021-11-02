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Giriş Tarihi: 2.11.2021 21:57

Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında, nereli? Sana Söz Umut kimdir? Atakan Hoşgören dizileri ve filmleri

Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında, nereli? Sana Söz Umut kimdir? Atakan Hoşgören dizileri ve filmleri

Bu akşam Star TV’de yayın hayatına başlayan Sana Söz dizisinde Umut karakterine hayat veren Atakan Hoşgören hayatı ve dizileri yönünden araştırılıyor. Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla incelenen genç oyuncu, Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan gibi isimlerle bir araya geliyor. Sana Söz Umut kimdir? İşte Atakan Hoşgören dizileri ve filmleri.

Sana Söz dizisinde Umut karakterini canlandıran Atakan Hoşgören, dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alınıyor. Dizi izleyicileri genç oyuncuyu Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla araştırıyor. Daha önce çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan ve basketbol geçmişi olan oyuncu, yeni sezonda Sana Söz dizi kadrosuna dahil oldu. Sana Söz Umut kimdir? Atakan Hoşgören dizileri ve filmleri haberimizde.

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?

Atakan Hoşgören sinema, reklam ve dizi oyuncusu, model, sporcudur. 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyunculuk hayatına 7 yıl önce başladı. Birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Yıldızlar Şahidim adlı dizide kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimi de bulunan Atakan Hoşgören aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır.

Daha önce Beşiktaş altyapısında basketbol oynayan yakışıklı oyuncu, modellikten sonra ilk olarak Yıldızlar Şahidim dizisinde yer aldı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmişti. 4N1K – 2 filmdeki 'Ali Tekelioğlu' karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra 2018'de başlayan 4N1K dizisinde rol aldı. Hobileri arasında kitap, sinema, tiyatro, basketbol, müzik, kısa film, spor ve Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır. Atakan Hoşgören 4N1K dizisinde Ali Tekelioğlu karakterini canlandırmış, bu rolüyle de büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu. 2020 yılında Akıncı dizisi kadrosunda ve 4N1K Düğün adlı sinema filminde yer aldı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

4N1K Düğün (Ali Tekelioğlu, Sinema Filmi 2020)

Akıncı (Murat, TV Dizisi 2021)

4N1K 2 (Ali Tekelioğlu, Sinema Filmi 2018)

4N1K Yeni Başlangıçlar (Ali Tekelioğlu, TV Dizisi 2018)

Yıldızlar Şahidim (TV Dizisi 2017)

TV Programı:

45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni (Kendisi 2018)

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Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında, nereli? Sana Söz Umut kimdir? Atakan Hoşgören dizileri ve filmleri
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