Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında, nereli? Sana Söz Umut kimdir? Atakan Hoşgören dizileri ve filmleri

Sana Söz dizisinde Umut karakterini canlandıran Atakan Hoşgören, dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alınıyor. Dizi izleyicileri genç oyuncuyu Atakan Hoşgören kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla araştırıyor. Daha önce çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan ve basketbol geçmişi olan oyuncu, yeni sezonda Sana Söz dizi kadrosuna dahil oldu. Sana Söz Umut kimdir? Atakan Hoşgören dizileri ve filmleri haberimizde.

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?

Atakan Hoşgören sinema, reklam ve dizi oyuncusu, model, sporcudur. 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyunculuk hayatına 7 yıl önce başladı. Birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Yıldızlar Şahidim adlı dizide kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimi de bulunan Atakan Hoşgören aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır.