Galatasaray Başkan Yardımcısı Epözdemir’den özel açıklamalar: ’Mohamed’in penaltısı tekrar edilmeliydi! Marcao...’

'MARCAO VE NELSSON BU LİGİN ÇOK ÜZERİNDE!'

Genç bir takım kuruldu ilerlerleyen zamanlarda daha da iyi olacak. 34-35 yaşında oyunculara yüklü kontrat dönemi sona erdi. Genç oyunculara yatırım yapıyoruz, az maaş ödüyoruz. Sacha Boey bana göre Türkiye'nin en iyi sağ beki. Nelsson ve Marcao ikilisi Süper Lig'in çok üzerinde.