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Giriş Tarihi: 2.11.2021 15:05 Son Güncelleme: 2.11.2021 15:10

Galatasaray Başkan Yardımcısı Epözdemir'den özel açıklamalar: 'Mohamed'in penaltısı tekrar edilmeliydi! Marcao...'

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Galatasaray Başkan Yardımcısı Epözdemir’den özel açıklamalar: ’Mohamed’in penaltısı tekrar edilmeliydi! Marcao...’

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği maç sırasında Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdırmıştı. Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver'in Beşiktaş'ın galibiyeti hakkındaki yorumlarına kişisel olarak katılmadığını ifade eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, penaltının da tekrarlanması gerektiğini ifade etti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in açıklamaları gündem oldu. Epözdemir, Beşiktaş'ın 'Adalet' paylaşımına tepki göstererek o maçtaki pozisyonla Gaziantep FK maçındaki pozisyonun tamamen farklı olduğunu belirterek Beşiktaş'ın da o kuralı sosyal medya hesabından daha önce paylaştığını ifade etti.

'TAYLAN'IN AYAĞI KIRILACAKTI! UMUT MERAŞ PENALTIDA İÇERİDE...'

'Beşiktaş'ın galibiyeti bana göre haklı galibiyet değil. Umut Meraş penaltıda dört metre içeride. Teixeira, Kerem'e yumruk attı. Taylan'ın da ayağını kırıyordu. Kırmızı kart olması için Taylan'ın ayağının kırılması mı lazım?

'MARCAO VE NELSSON BU LİGİN ÇOK ÜZERİNDE!'

Genç bir takım kuruldu ilerlerleyen zamanlarda daha da iyi olacak. 34-35 yaşında oyunculara yüklü kontrat dönemi sona erdi. Genç oyunculara yatırım yapıyoruz, az maaş ödüyoruz. Sacha Boey bana göre Türkiye'nin en iyi sağ beki. Nelsson ve Marcao ikilisi Süper Lig'in çok üzerinde.

'TEKNİK HEYET ONDAN ÇOK MEMNUN'

Morutan'ı hepimiz izliyoruz. Teknik heyet Cicaldau'dan çok memnun. Müthiş çalışkan bir futbolcu. Halil, Mohamed, Diagne üçlü forvet hattı da çok kaliteli. Kerem ve Berkan milli takıma kadar yükseldi.

Sistem çok güzel işliyor, bu oyuncuların maaşı da makul. Geçen sezondan bu yana maaş yükünü büyük oranda azalttık. Göreve geldikten sonra 17. sponsorluk anlaşmamızı imzaladık.'

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Epözdemir'den özel açıklamalar: 'Mohamed'in penaltısı tekrar edilmeliydi! Marcao...'
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