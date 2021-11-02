Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kredi faiz oranlarında flaş gelişme: 2021 (İhtiyaç-konut-taşıt) Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne, yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 2.11.2021 10:52

Kredi faiz oranlarında flaş gelişme: 2021 (İhtiyaç-konut-taşıt) Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne, yükselecek mi?

Kredi faiz oranlarında flaş gelişme: 2021 İhtiyaç-konut-taşıt Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne, yükselecek mi?

Bankaların duyurduğu kredi faiz oranları Kasım ayıyla beraber binlerce kişinin yeniden gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde üç kamu bankası da konut kredilerinde uygulanan faizlerde indirime gittiğini açıklamış ve ev alma hayali kuran binlerce kişi bankaların yolunu tutmuştu. Öte yandan bugün de “2021 Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne, yükselecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Bankaların indirimi öncesinde konut kredisi faiz oranı 1.000.000 TL altı tutarlarda yüzde 1.38'ken 26 Ekim'den itibaren 1.29'a kadar düşürüldü. İşte güncel kredi faiz oranları listesi...

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indirim sonrasında bankalardan da kredi faiz oranları indirim haberi gelmişti. Çeşitli nedenlerle krediye ihtiyacı olan vatandaşlar bu noktada "2021 Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne, yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faizlerde büyük indirime gittiğinden son dönemde araştırmalar da hız kazanmıştı. İşte Kredi faiz oranları listesi ve detaylar...

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

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Kredi faiz oranlarında flaş gelişme: 2021 (İhtiyaç-konut-taşıt) Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne, yükselecek mi?
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